Cupra: Lucas Di Grassi nuovo ambasciatore del marchio spagnolo

Un nuovo ambasciatore del marchio Cupra: Lucas Di Grassi. Il brasiliano, oltre ad essere pilota ufficiale dl team ABT Cupra nel Mondiale 2024 di Formula E, parteciperà a programmi e podcast per raggiungere il pubblico appassionato di auto e per insegnare alle persone l’importanza dell’elettrificazione e della sostenibilità.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Formula E con Cupra, entrambi stiamo lavorando per l’elettrificazione – le parole del pilota sudamericano – Credo che potremo creare un futuro più elettrizzante per tutti, soprattutto per le nuove generazioni che tra qualche decennio conquisteranno il mondo”.

Una carriera di grande successo

Di Grassi è uno dei piloti di maggior successo nella storia del campionato dedicato alle monoposto elettriche, dove ha collezionato 40 podi, 13 vittorie e 12 giri veloci. È uno dei due soli piloti ad essere salito sul podio almeno una volta in ogni stagione, ha vinto il Mondiale piloti nella terza stagione (2016/2017) e il Mondiale costruttori l’anno successivo.

Con il team ABT Cupra, ha inaugurato la sua avventura lo scorso weekend a Città del Messico, assieme al suo compagno di squadra Nico Muller, con l’obiettivo di migliorare i risultati della scorsa stagione del team. “Sarà una risorsa fondamentale per rafforzare la presenza del marchio nel mondo delle corse elettriche – così Sven Schuwirth, COO di Cupra, ha commentato l’arrivo del brasiliano nel team di Formula E – e per portare le prestazioni del nostro team a un nuovo livello”.

