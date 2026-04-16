CUPRA Raval, aperti gli ordini in Italia: tre versioni disponibili, prezzi da 29.950 €

La CUPRA Raval debutta ufficialmente in Italia con l’apertura degli ordini della nuova city car elettrica che apre un capitolo inedito per il marchio spagnolo che porta un mix di design radicale, prestazioni autentiche ed esperienza digitale avanzata nel segmento delle compatte. La nuova CUPRA Raval, che prende il nome dal quartiere più creativo e ribelle di Barcellona, incarnandone lo stesso spirito anticonformista, è il modello “game changer” del brand che dietro le sue dimensioni contenute racchiude una spaziosità sorprendente, una guida emozionale ed un design distintivo.

Al lancio sul mercato italiano, la CUPRA Raval è disponibile in tre diverse versioni: Lauch Edition, Lauch Edition Plus e Launch Edition VZ. I prezzi di listino della CUPRA Raval partono da 29.950 €.

CUPRA Raval Launch Edition

La gamma della CUPRA Raval si apre con la Lauch Edition, versione d’ingresso equipaggiata con motore elettrico da 211 CV, con batteria da 52 kWh netti, che offre un’autonomia massima dichiarata di circa 450 km. Nella dotazione di serie troviamo l’Edge Pack, che introduce diversi sistemi tecnologici come la digital key, che permette di usare lo smartphone come chiave del veicolo, e la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni utilizzando l’energia dell’auto. A completare l’equipaggiamento della Raval Launch Edition ci sono il pacchetto Immersive Design con sedili avvolgenti rivestiti in Dinamica e il Winter Pack Lite con funzione di riscaldamento per sedili e volante ed il cavo di ricarica Mode 3 (16A). La CUPRA Raval Lauch Edition è disponibile nel colore carrozzeria Fiord Blue abbinato ai cerchi in lega da 18 pollici Defier Dark Shadow. Già ordinabile a partire da 29.950 € o in alternativa con formula di finanziamento, pensata per i privati, che prevede una rata mensile di 250 €, durata 36 mesi o 30.000 km, con anticipo di 7.281 €.

CUPRA Raval Launch Edition Plus

Salendo nella gamma, troviamo la CUPRA Raval Launch Edition Plus, che monta lo stesso motore da 211 CV e la stessa batteria da 52 kWh della versione Launch Edition, ma si arricchisce con una serie di dotazioni che portano l’equipaggiamento di serie a un livello superiore. In aggiunta alle dotazioni della Lauch Edition, la vettura prevede il pacchetto Drive Pack con ADAS avanzati, telecamera a 360 gradi e funzioni di parcheggio intelligenti, ed il Light & Sound Pack con impianto audio Premium by Sennheiser e la Smartlight 2.0 con proiezioni dinamiche interne sui pannelli porta anteriori. A completare l’allestimento di serie ci sono il navigatore, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega da 19 pollici Vandal Copper Machined. La CUPRA Raval Lauch Edition Plus è disponibile nella nuova tinta carrozzeria Plasma, con tetto a contrasto Nero Midnight. Il prezzo di partenza è fissato a 33.950 €.

CUPRA Raval Launch Edition VZ

L’allestimento top di gamma è la CUPRA Raval Launch Edition VZ che si presenta come la versione più potente, grazie al motore da 226 CV, abbinato sempre alla batteria da 52 kWh, che offre un’autonomia fino a 440 km. Oltre alle dotazioni della Launch Ediion Plus, la versione VZ include di serie il DCC Sport, la funzione e-lauch, il differenziale elettronico a slittamento limitato e il CUPRA Drive Profile. All’esaltazione delle performance di guida, si affianca anche un’esclusiva caratterizzazione estetica, grazie all’Ahead Pack, un pacchetto di design (limitato nel tempo) che comprende i sedili avvolgenti CUP Bucket rivestiti in tessuto a elementi 3D, i cerchi in lega da 19 pollici Machined in Sulfur Green con pneumatici performance e la carrozzeria con verniciatura opaca Manganese Matt. La CUPRA Raval Launch Edition VZ ha un prezzo di 39.950 €.

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