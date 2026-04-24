CUPRA Born Impulse+: l’elettrica da 484 km di autonomia in offerta da 395 euro al mese

CUPRA continua a puntare sull’elettrico con la nuova CUPRA Born, il primo modello 100% elettrico del marchio, ora aggiornato in modo significativo. La compatta spagnola si presenta con un look più deciso, interni migliorati, tecnologie più evolute e una gamma pensata per rendere l’esperienza elettrica CUPRA più completa, emozionale e accessibile. La nuova CUPRA Born conferma l’identità del brand: sportiva, non convenzionale e attenta al design. Al lancio sono disponibili due allestimenti, CUPRA Born Impulse+ e CUPRA Born VZ, sigla che da sempre identifica le versioni più prestazionali del marchio.

Progettata e sviluppata a Barcellona, la nuova CUPRA Born sarà prodotta a Zwickau in Germania

La gamma prevede tre combinazioni tra potenza e batteria, così da offrire soluzioni diverse in base alle esigenze di autonomia, prestazioni e dotazioni. La versione più interessante per il mercato italiano è la CUPRA Born Impulse+, pensata per chi cerca un equilibrio concreto tra efficienza, piacere di guida e tecnologia. È l’allestimento che rende più facile avvicinarsi all’elettrico secondo CUPRA, mantenendo però il carattere distintivo del marchio. Sotto il profilo tecnico, la Born Impulse+ monta un motore elettrico da 190 CV, pari a 140 kW, abbinato a una batteria da 58 kWh.

L’autonomia arriva fino a 484 km nel ciclo WLTP, un valore adatto sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi più lunghi. La trazione posteriore, il baricentro basso e la distribuzione dei pesi della piattaforma MEB contribuiscono a offrire una guida fluida, precisa e piacevole. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 105 kW e consente di passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Un dato utile soprattutto durante le percorrenze più lunghe, quando ridurre i tempi di sosta diventa fondamentale. Anche il design è stato aggiornato seguendo il linguaggio più recente di CUPRA.

Il frontale “shark nose”, i paraurti ridisegnati e la firma luminosa triangolare rendono la Born più riconoscibile e aggressiva. La versione Impulse+ mantiene un’impronta sportiva grazie ai cerchi in lega da 19 pollici Machined “Storm Copper”, di serie insieme alle sospensioni sportive. I fari anteriori Full LED e le luci posteriori LED completano un’immagine più moderna e incisiva.

Dentro, la nuova Born fa un passo avanti in qualità percepita, ergonomia e digitalizzazione. La plancia è dominata dal display centrale da 12,9 pollici con sistema operativo Android, affiancato dal CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 pollici. Il nuovo volante con comandi fisici migliora la gestione delle funzioni principali e rende più diretto il rapporto tra guidatore e vettura. La sostenibilità resta parte del progetto. I sedili utilizzano materiali riciclati e innovativi, tra cui SEAQUAL, mentre i nuovi pannelli porta e l’illuminazione ambiente multicolore rendono l’abitacolo più curato e coerente con lo stile del marchio.

La dotazione tecnologica è pensata per semplificare la guida di tutti i giorni. Tra le funzioni più utili c’è l’One Pedal Driving, che permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale, migliorando comfort ed efficienza soprattutto nel traffico. La Born Impulse+ offre inoltre una suite completa di assistenti alla guida, tra cui Travel Assist 3.0, Adaptive Cruise Control, Front Assist, Lane Assist, Side Assist, riconoscimento dei segnali stradali, Top View Camera, Trained Park Assist e Remote Park Assist.

Non mancano sistemi dedicati alla sicurezza e alla praticità, come chiamata d’emergenza e-Call, monitoraggio della stanchezza e della distrazione del conducente, controllo della pressione pneumatici, Keyless Advance e Digital Key per dispositivi mobili. In Italia, la CUPRA Born Impulse+ da 190 CV con batteria da 58 kWh è proposta con la formula di noleggio CUPRA Drive Way a 395 euro al mese, con anticipo di 5.500 euro. Il canone include assicurazione, manutenzione e assistenza, rendendo l’accesso alla mobilità elettrica CUPRA più semplice e concreto. Progettata e sviluppata a Barcellona, la nuova CUPRA Born sarà prodotta a Zwickau, in Germania, con avvio della produzione previsto a maggio.

Rate this post