CUPRA alla Milano Design Week 2026: la mostra “Own the Wheel” celebra l’emozione di prendere il controllo

CUPRA anima la Milano Design Week 2026 spingendosi oltre i confini dell’automotive e abbracciando il linguaggio dell’arte con “Own the Wheel“, una mostra che celebra il controllo consapevole della propria vita in un’epoca sempre più caratterizzata da tecnologie di automazione. Il progetto, primo esperimento artistico del brand spagnolo, si sviluppa partendo dal messaggio “No Drivers, No CUPRA” e invita a riscoprire il valore della scelta consapevole, dell’emozione della presa di controllo e della capacità di “sentire” la presenza nel vivere quotidiano.

Volante simbolo della presa di controllo della propria vita

Con la mostra “Own the Weel” il volante diventa il simbolo di questa narrazione, trasformandosi da elemento tecnico dell’auto a emblema della capacità di prendere il controllo e la padronanza della propria esistenza. Su questo concetto si sviluppano le opere di sette artisti europei, chiamati a interpretare in modo creativo il rapporto tra uomo, macchina e libertà decisionale. Il risultato è una collezione eterogena e contemporanea nella quale si intrecciano arte, design e identità.

L’opera di Giulia Tavani

Tra le creazioni artistiche più emblematiche spicca “Mask of Command“, opera della designer italiana Giulia Tavani, fondatrice del brand di gioielli anGostura. “Mask of Command” è un gioiello-maschera in argento che si fa espressione di equilibrio tra istinto e controllo. Le tre gemme colorate, come spiega Tavani, rappresentano i valori del DNA di CUPRA: “Mask of command è un’estensione del corpo e metafora dell’impulso che diventa direzione. Come il volante, rappresenta il legame tra essere umano e macchina, tra emozione e precisione. Le tre gemme — verde, rossa e blu — evocano i pilastri di CUPRA: innovazione, performance ed emozione. Insieme esprimono un modo di guidare, e di vivere, che non segue l’inerzia, ma il desiderio e una volontà profondamente umana”.

Mostra allestita alla CUPRA Experience

La mostra, visitabile dal 21 al 26 aprile, è ospitata alla Garibaldi Gallery di Piazza XXV Aprile, all’interno della CUPRA Experience pensata per la Milano Design Week 2026. L’esposizione artistica “Own the Wheel”, col quale il marchio spagnolo ribadisce il proprio impegno nel dialogo con il mondo creativo, si inserisce in un percorso più ampio che vede il brand protagonista su più punti fisici: dalla CUPRA Design House, dove il design viene raccontato come processo in continua evoluzione, al CUPRA Garage Milano, spazio in cui prende forma la visione del futuro della mobilità con i modelli del brand a partire dalla nuova CUPRA Raval svelata qualche giorno fa.

Vianello: “Così CUPRA arricchisce con nuovi approcci e nuovi significati”

Sottolineando l’importanza delle partecipazione attiva di CUPRA alla Milano Design Week 2026, Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, afferma: “L’arte e la cultura hanno la capacità di trasformare la quotidianità in qualcosa di profondo e ricco di significato. In CUPRA siamo impegnati con coerenza e continuità in progetti anche apparentemente distanti dal mondo automotive, che ci consentono di arricchire la nostra esperienza con nuovi approcci e nuovi significati. Per questo siamo felici di portare la visione del brand in questa nuova edizione della Milano Design Week, forti di una ricerca e di un lavoro che ci collocano su un percorso tanto visionario, quanto concreto”.

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