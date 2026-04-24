CUPRA Born 2026: prova della nuova VZ da 326 CV, la compatta elettrica alza il livello

Madrid (Spagna) – Con oltre 170.000 unità vendute dalla prima generazione lanciata nel 2021, la CUPRA Born è diventata il punto di riferimento del brand nell’elettrico puro e, più in generale, un benchmark interessante per il segmento C BEV europeo. Questa seconda generazione arriva con un aggiornamento profondo — non un restyling, ma una revisione sostanziale su design, dinamica, powertrain e infotainment — che punta a consolidare quella posizione e, con la variante VZ, ad alzare l’asticella delle prestazioni ben oltre quanto il segmento di appartenenza abbia offerto finora.

Abbiamo guidato la versione di punta, la VZ, sulle strade di Madrid, in un percorso misto che ha incluso autostrada, provinciali, traffico urbano, residenze di campagna del re e conventi di cappuccini in campagna. Il quadro che emerge è quello di un prodotto più maturo, più coerente e, in alcuni passaggi, sorprendentemente convincente sul piano dinamico.

Design esterno ed interni

Il lavoro stilistico su questa generazione è più radicale di quanto le foto possano trasmettere. Il frontale recepisce il linguaggio più recente di CUPRA — muso a squalo accentuato, firma luminosa triangolare con Matrix LED di serie sulla VZ e opzionali sulle altre versioni — e lo porta a un grado di definizione superiore rispetto alla Born di prima generazione. La lama orizzontale in finitura rame, i paraurti ridisegnati e il diffusore posteriore più pronunciato compongono un esterno che ha trovato la sua identità specifica, distinta anche dai modelli fratelli del gruppo.

La palette colori si aggiorna con l’aggiunta del Grigio Timanfaya, nuova tonalità che affianca le cinque tinte già in gamma (Glacial White, Midnight Black, Aurora Blue, Vapor Grey, Dark Forest). I cerchi arrivano fino a 20 pollici — cinque opzioni totali, con la finitura rame riservata al modello Firestorm — e i pneumatici passano a 235 mm di larghezza su tutti i cerchi da 19 e 20 pollici: una scelta che ha conseguenze tangibili sulla dinamica.

L’abitacolo rappresenta l’evoluzione più significativa. Il cruscotto precedente scontava un certo senso di provvisorietà nella qualità percepita; questa generazione colma il divario con pannelli porta ridisegnati, superfici con finitura parametrica 3D, e — soprattutto — un impianto strumentale completamente rivisto. Il CUPRA Virtual Cockpit passa da 5,3 a 10,25 pollici e si affianca a un touchscreen centrale da 12,9 pollici con nuovo sistema operativo basato su Android e store applicazioni integrato. La restituzione delle informazioni è più leggibile, la gestione dei menu più intuitiva.

Il ritorno ai comandi fisici sul volante merita una segnalazione esplicita: la scelta di abbandonare le superfici touch capacitive per i controlli più utilizzati — modalità di guida, paddle rigenerativi sulle versioni da 170 e 240 kW — migliora sensibilmente l’usabilità in movimento senza rinunciare alla pulizia formale del progetto. È la direzione giusta, e ci dispiace che non sia ancora la norma del segmento.

Sul fronte materiali, CUPRA ha integrato soluzioni di sostenibilità senza sacrificare la qualità percepita: filato SEAQUAL Yarn (plastiche marine riciclate) sui sedili Bucket di serie, plancia al 75% in materiale riciclato con texture 3D, fibra di lino al 33% negli schienali CUPBucket della VZ — con riduzione del peso fino al 50% rispetto al convenzionale.

Powertrain e architettura tecnica

La piattaforma rimane la MEB del gruppo Volkswagen, qui nella configurazione a trazione posteriore che ha sempre caratterizzato la Born. La gamma motori si articola su tre livelli: 140 kW (190 CV) con batteria da 58 kWh, 170 kW (231 CV) con 79 kWh e — novità di questa generazione disponibile fin dal lancio — 240 kW (326 CV) con 79 kWh per la versione VZ. Le prime due configurazioni rispondono all’allestimento Impulse+, l’ultima identifica univocamente la VZ.

Le autonomie dichiarate in ciclo WLTP sono competitive per il segmento: fino a 484 km per la 140 kW/58 kWh, fino a 627 km per la 170 kW/79 kWh e fino a 631 km per la VZ. La ricarica AC è gestita da un caricatore di bordo da 11 kW (AC) su tutta la gamma. Sul fronte DC, la 140 kW accetta fino a 105 kW con il 10-80% in 26 minuti; la 170 kW e la VZ salgono a 183 kW con gli stessi parametri 10-80% ridotti a 29 minuti — un risultato notevole considerata la capacità della batteria.

Due le novità di rilievo nella gestione dell’energia: il sistema One Pedal Driving — che consente decelerazione fino all’arresto completo tramite il solo rilascio dell’acceleratore con recupero energetico attivo — e il Launch Control, riservato alle versioni 170 kW e 240 kW. Quest’ultimo rappresenta un salto qualitativo nell’esperienza di guida sportiva: il sistema gestisce l’erogazione della coppia per la massima accelerazione da fermo con una modalità operativa che riduce la variabilità delle partenze e massimizza la trazione disponibile. Sulla VZ, il risultato pratico è 0-100 in 5,6 secondi — dato verificato dal cronometro durante la nostra sessione.

Sul fronte telaio, il DCC Sport della VZ offre 15 livelli di regolazione elettronica degli ammortizzatori, in abbinamento a barre antirollio dedicate, molle e ammortizzatori tarati specificatamente. Lo sterzo progressivo e l’ESC Sport completano il quadro di un assetto pensato per enfatizzare le doti dinamiche senza compromettere il comfort in configurazione standard. Segnaliamo anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), con adattatore dedicato per l’alimentazione di dispositivi esterni fino a potenza significativa.

Al volante

L’Impulse+ con il motore da 170 kW è la versione con cui la maggior parte degli acquirenti avrà a che fare, ma noi abbiamo avuto il privilegio di provare il top di gamma, la versione VZ. Che è tutta un’altra cosa.

Il salto da 170 a 240 kW si percepisce immediatamente, ma non è solo una questione di numeri: la taratura specifica del DCC Sport, i set-up di ammortizzatori e molle, e la risposta più diretta dello sterzo configurano un’auto che richiede e merita un’attenzione diversa al volante. Le cinque modalità di guida (Range, Comfort, Performance, Individual, CUPRA) coprono uno spettro ampio: in modalità Comfort la VZ è una compatta elettrica ordinatamente confortevole; in modalità CUPRA diventa qualcosa che nel segmento ha pochi precedenti diretti.

Il Launch Control è la funzione che meglio riassume la filosofia della VZ: 545 Nm istantanei gestiti elettronicamente per offrire la massima accelerazione con il minimo della variabilità. L’erogazione è lineare, senza strappi, con una progressione che tiene la vettura incollata alla traiettoria nonostante l’asfalto madrileno non fosse nelle condizioni migliori. Velocità massima dichiarata di 200 km/h.

La firma sonora interna — sviluppata per rispondere a velocità, accelerazione e modalità selezionata — contribuisce alla qualità dell’esperienza in modalità Performance e CUPRA senza risultare invasiva nelle modalità meno sportive. L’impianto Sennheiser con tecnologia Contrabass (10 altoparlanti, potenziamento psicoacustico delle basse frequenze) è tra i migliori disponibili nel segmento.

Prezzo e arrivo in Italia

CUPRA ha semplificato la struttura commerciale rispetto alla generazione precedente, concentrando l’offerta su due allestimenti — Impulse+ e VZ — con un range di prezzo compreso tra 38.000 e 48.000 euro. La produzione parte a maggio 2026 dallo stabilimento Volkswagen di Zwickau; il lancio commerciale è previsto per l’estate 2026.

La personalizzazione rimane ampia: sei colori esterni (con il nuovo Grigio Timanfaya), cinque cerchi da 19 e 20 pollici, quattro profili di ambient light interni, quattro pacchetti opzionali. Il gancio di traino per portabiciclette, disponibile per la prima volta su questo modello, risponde a una domanda specifica del mercato europeo.

In sintesi: la CUPRA Born di seconda generazione è un prodotto migliorato in ogni dimensione rilevante. La VZ, in particolare, stabilisce un nuovo punto di riferimento per il segmento C BEV sportivo in Europa. Promossa.

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