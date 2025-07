Auto ad idrogeno: richiesta all’UE una politica di sostegno

Una lettera all’UE e, in particolare alla presidente Ursula Von der Leyen, per chiedere politiche di sostegno per la mobilità ad idrogeno. È quanto è stato fatto dai CEO di 30 importanti aziende tra industria automotive e settore energetico, nell’ambito della Global Hydrogen Mobility Alliance. Con la richiesta di mettere l’idrogeno al centro delle strategie europee per il prossimo futuro.

”Può far risparmiare fino a 500 miliardi”

L’appello parte dalla necessità di aumentare le soluzioni, per la decarbonizzazione: “Il dispiegamento di veicoli a idrogeno, affiancati ai veicoli elettrici a batteria (BEV), è necessario per ottenere una decarbonizzazione resiliente e conveniente, salvaguardando la sovranità strategica europea. Mentre l’elettrificazione affronta sfide di scala, un approccio diversificato aiuta a gestire i limiti di capacità infrastrutturale e integrazione dei sistemi, con soluzioni indipendenti dalla rete”.

Inoltre, porta anche un vantaggio economico che “potrebbe far risparmiare tra i 300 e i 500 miliardi di euro in investimenti infrastrutturali entro il 2050”, visto che “l’ Europa, inoltre, dispone già di sufficienti risorse e capacità di riciclo per i metalli del gruppo del platino, necessari ai FCEV”. Anche il settore del lavoro, secondo i firmatari, raccoglierebbe benefici: “È essenziale per mantenere in Europa attività industriali ad alto valore aggiunto e posti di lavoro qualificati, con la possibilità di garantire fino a 500.000 posti di lavoro entro il 2030”.

”L’implementazione è in ritardo”

Nonostante molte aziende abbiano investito sull’idrogeno, “l’implementazione è in ritardo o ostacolata, e la mobilità a idrogeno affronta sfide di scala importanti. Simili a quelle delle elettriche”. Per questo motivo, “l’Unione Europea e gli Stati membri devono agire ora per definire una strategia mirata che acceleri il rollout contenendo i costi della transizione”.

In particolare, ci sono quattro elementi chiave secondo i 30 firmatari della lettera: inserire l’idrogeno nel Clean Industrial Deal, adottare un approccio pragmatico e completo per favorire la scalabilità, con meccanismi di supporto efficaci, implementare le politiche già esistenti per fornire certezza agli investitori futuri e allineare i finanziamenti UE e nazionali.

Le aziende firmatarie

Questo documento è stato firmato, come dicevamo, dai CEO di 30 aziende molto importanti tra settore auto ed energetico: in particolare, hanno aderito BMW, Daimler, Iveco, Honda, Hyundai, Volvo, Toyota, Air Liquide, Hy24 e Lhyfe.

