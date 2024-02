Estrima Birò: si celebra l’amore con l’edizione limitata per San Valentino

Per San Valentino, Estrima S.p.A. lancia una versione esclusiva dell’Estrima Birò, il veicolo elettrico a quattro ruote noto per essere il più piccolo nel suo genere. Questa edizione limitata si distingue per un design tutto rosso, simbolo di passione e amore. Con l’iniziativa “È un mondo fatto per due”, Estrima celebra la condivisione e la complicità di coppia, proponendo un mezzo perfetto per viaggiare insieme in maniera sostenibile e confortevole.

Si viaggia in coppia

Il Birò non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio spazio condiviso, progettato per due persone. Questo veicolo si distingue per la sua praticità e per il rispetto dell’ambiente: zero emissioni, silenziosità e ingombro ridotto ne fanno la scelta ideale per le coppie che vogliono muoversi in città senza impatti negativi sul pianeta. Il messaggio è chiaro: con Birò, l’amore per il partner si estende all’ambiente circostante.

Oltre alla sua eco-compatibilità, il Birò offre un ampio spazio interno con due comodi posti a sedere e un bagagliaio da 308 litri, uno dei più capienti nella sua categoria, rendendolo perfetto per le esigenze quotidiane. Con questa edizione speciale, Estrima non solo celebra l’amore e la condivisione, ma riafferma anche l’importanza del rispetto ambientale e della mobilità sostenibile.

Le principali caratteristiche di Estrima Birò

Il modello di base del quadriciclo elettrico Estrima Birò è lungo 1,74 metri, largo 1,09 e alto 1,59, con ruote di serie da 13” e pneumatici 145/60, molto economici: esiste anche una versione con bagagliaio maggiorato, disponibile sia con lunotto trasparente che chiuso (ottimo per trasporti commerciali), che arriva fino a 300 litri di capienza extra.

I 2 motori elettrici da 48 V di Estrima Birò garantiscono una potenza massima di 3,3 kW, poco più di 4 cavalli. Le batterie, invece, sono disponibili in 2 modelli: la più grande fornisce fino a 100 km di percorrenza (4,98 kWh), ma è fissa e si carica con una presa vicino all’auto (basta una 220 V casalinga), mentre la seconda arriva fino a 55 km di percorrenza (3,28 kWh) ma è estraibile e provvista di ruotini e manico tipo trolley per portarla ovunque (25 kg).

La carica totale, come dichiarato dall’azienda usando una normale presa casalinga, si completa in 6 ore (modello 100 km) e in 4 ore (55 km).

La velocità massima è di 45 km/h (guidabile senza patente), ma è disponibile lo speciale pack Bolt per un’erogazione di potenza aggiuntiva e una velocità massima di 60 km/h, per cui per serve la patente B o B1.

