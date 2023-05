Estrima è partner tecnico dell’evento V Tributo a Carlo Riva [FOTO]

Estrima è partner tecnico della V Tributo a Carlo Riva di quest’anno, l’iconico appuntamento dedicato ai motoscafi Riva d’Epoca che celebra la figura del patron della società di costruzione dei celebri motoscafi e pioniere della nautica a livello mondiale.

L’evento va in scena fino a domani, domenica 28 maggio 2023, nello splendido scenario del Golfo del Tigullio, patria della dolce vita in Riviera. L’evento è promosso dal Riva Society Tigullio, dal Comune di Santa Margherita Ligure e dal Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure e partecipano diversi equipaggi che hanno la possibilità di sfidarsi in prove di abilità uniche, navigando fianco a fianco e condividendo momenti unici di convivialità.

Estrima è partner tecnico del V Tributo a Carlo Riva 2023 con il suo Estrima Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote al mondo. Con il suo design innovativo e all’avanguardia, l’azienda di Pordenone afferma che si sposa perfettamente con l’immagine d’eccellenza e il fascino senza tempo delle creazioni di Carlo Riva.

