Eurorepar Car Service lancia il programma EV Label per veicoli elettrici e ibridi

La rete Eurorepar Car Service ha recentemente introdotto un nuovo programma chiamato “EV Label” rivolto alle officine che fanno parte della rete in Europa. Grazie a questo programma, ogni centro di riparazione Eurorepar Car Service che aderisce al “EV Label” si impegna a fornire servizi di manutenzione per veicoli elettrici e ibridi di tutte le marche, in conformità con i piani di manutenzione stabiliti dai rispettivi produttori.

Eurorepar Car Service lancia il nuovo programma dedicato alla manutenzione di auto elettriche e ibride

Dopo il successo ottenuto in Olanda la rete di officine specializzate nella riparazione e manutenzione di veicoli di tutte le marche estenderà il servizio anche ai propri centri situati in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Germania e Regno Unito nei prossimi mesi. In questo modo, gli automobilisti di questi Paesi avranno la possibilità di far riparare le proprie auto elettriche o ibride al miglior prezzo, all’interno di una rete che, per il numero di officine multimarca, si posiziona ai vertici in diversi Paesi europei.

Ciascuna officina che aderisce al programma EV Label sarà dotata di almeno una stazione di ricarica da 22 KWH, garantendo la disponibilità di ricariche rapide nel caso di interventi di riparazione o manutenzione presso un centro Eurorepar Car Service. Questa iniziativa mira a semplificare al massimo la gestione delle sfide legate alla mobilità per i clienti, assicurando un supporto efficace durante le operazioni di servizio.

Luca Parasacco, SVP Stellantis Global Head of P&S Distribution & Service Networks e CEO di Eurorepar Car Service ha dichiarato: “Il programma EV Label è già operativo nei Paesi Bassi e prevede una crescita costante nel corso del 2024. Questa nuova iniziativa rappresenta una pietra miliare per il futuro della rete Eurorepar Car Service, poiché amplia l’offerta con un servizio di alta qualità a un prezzo competitivo. La competitività dei prezzi è stata fin dall’inizio un elemento chiave del successo dell’iniziativa. La nostra proposta attrae numerosi clienti che cercano un’officina affidabile che offra tariffe competitive senza compromettere la qualità del servizio. Con l’aspettativa di una crescente flotta di veicoli elettrici e ibridi, abbiamo voluto rendere la manutenzione di questi veicoli il più accessibile possibile sia per i clienti finali che per gli utenti professionali all’interno della nostra rete di servizi di manutenzione e riparazione multimarca“.

