Fiat Topolino, 90 anni di storia: Torino celebra la madre di tutte le 500

Quest’anno la mitica Fiat Topolino “originale” spegne 90 candeline e per l’occasione, come accade per le ricorrenze a cifra tonda della storica utilitaria, la Topolino torna protagonista a Torino, sua città natale, con un grande raduno internazionale dedicato a uno dei modelli più iconici della storia dell’automobile italiana.

Ancora una volta, organizzatore dell’evento è il Topolino Automotoclub Italia, federato ASI dal 1989, che dall’11 al 14 giugno 2026 animerà le strade della città di Torino per celebrare il 90° compleanno della piccola vettura di Fiat con un evento che rientra nel programma dedicato ai 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano.

Il debutto nel 1936 e la festa per i 90 anni con più di 130 equipaggi

La Fiat Topolino, che venne presentata il 15 giugno 1936 ed è considerata la madre di tutte le generazioni di 500, rappresentò un simbolo di mobilità popolare nel dopoguerra. Costruita tra il 1936 e il 1955 in oltre 520.000 esemplari, la Topolino contribuì in maniera significativa alla motorizzazione dell’Italia, accompagnando intere generazioni fino ai primi anni Settanta.

Per festeggiare i 90 anni della Topolino arriveranno a Torino oltre 130 equipaggi provenienti da tutta Europa e non solo, con partecipanti attesi anche da Paesi dell’altra parte del mondo come la Nuova Zelanda. La manifestazione celebrativa che tributerà la Topolino, e che nell’organizzazione avrà il supporto della Città Metropolitana di Torino, della Federazione Europea Fiat Topolino Clubs e del Club Topolino Fiat Torino, sarà l’occasione, attraverso i numerosi esemplari della city car torinese, di compiere un affascinante viaggio nella storia dell’automobile italiana.

Il programma dell’evento

Il programma della tre giorni celebrativa di Torino prevede numerosi appuntamenti tra cultura, turismo e passione motoristica. Venerdì 12 giugno gli equipaggi percorreranno a bordo delle Fiat Topolino un itinerario ad anello nella cintura torinese, attraversando luoghi simbolo come Superga, Veneria Reale per poi salire verso nord toccando le località di Ruffini e Lonna. Saranno diverse le occasione per il pubblico di incrociare la carovana di “topolinisti” come ad esempio nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, quando affronterà la salita della Sacra di San Michele, o sabato 13 quando le storiche Topolino saranno esposte nella centralissima Piazza Vittorio Veneto. La giornata di sabato 13 proseguirà con la visita allo Stellantis Heritage Hub, centro nevralgico della memoria industriale italiana, mentre domenica 14 il raduno si concluderà con la visita degli equipaggi al Castello di Rivoli.

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