Gruppo Intergea completa l’acquisizione di Domina S.p.A. e rafforza la presenza nelle Marche

Rilevato il 100% del gruppo di concessionarie del Gruppo Volkswagen e del brand Mazda

di Gaetano Scavuzzo18 Novembre, 2025

Gruppo Intergea

Gruppo Intergea completa l’acquisizione di Domina S.p.A. e rafforza la presenza nelle Marche

Il Gruppo Intergea cresce ancora portando a termine l‘acquisizione, perfezionata attraverso la sub-holding Intergea Premium, del 100% di Domina S.p.A., gruppo di concessionarie che opera nelle Marche. Guidata dal 1981 dal Gruppo Domina e Viavai, Domina S.p.A. vanta un organizzazione di successo operativa in tutta la regione Marche, in qualità di concessionaria ufficiale del Gruppo Volkswagen e di recente anche del brand Mazda.

Massimo Gargano, membro del board di Intergea Premium, afferma: “È un’operazione strategica per il Gruppo, per ampliare il suo perimetro operativo oltre le regioni giù presidiate ed incrementare il livello di collaborazione con il Gruppo Volkswagen. Come sempre, l’obiettivo finale è quello di sfruttare al meglio il potenziale dell’organizzazione, attraverso la collaborazione e la valorizzazione delle risorse interne”.

Lo stesso Massimo Gargano, in rappresentanza dell’azionista, assumerà la carica di presidente del Gruppo Domina, la cui gestione è affidata, in continuità con l’attuale, all’amministratore delegato Paolo Giacchetti e alla sua squadra. “Il fondatore del Gruppo Domina, Franco Moschini, attraverso il Trust che ne porta il nome, – spiega Giacchetti – ha sempre voluto privilegiare il suo territorio, mettendo al centro il cliente ed i suoi collaboratori; continueremo a lavorare proseguendo quanto da lui voluto e fatto in oltre 45 anni”.

Le due società fanno sapere che l’operazione è stata seguita, per il Gruppo Intergea, da Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e per Domina da WST Legal & Tax Firm.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Hyundai Crater Concept - Teaser Dacia Bigster Hybrid-G 140 - Primo Contatto Peugeot 3008 Dual Motor - La Gruyere Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 Audi RS6 2027 - Foto spia 17-11-2025 Opel Corsa C Mercedes Classe G - Primo anniversario GOT Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Hyundai e Maxi Mobility - Corporate rent EV Dacia Sandriders - Presentazione stagione 2026 Tutte le foto