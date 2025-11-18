Gruppo Intergea completa l’acquisizione di Domina S.p.A. e rafforza la presenza nelle Marche

Il Gruppo Intergea cresce ancora portando a termine l‘acquisizione, perfezionata attraverso la sub-holding Intergea Premium, del 100% di Domina S.p.A., gruppo di concessionarie che opera nelle Marche. Guidata dal 1981 dal Gruppo Domina e Viavai, Domina S.p.A. vanta un organizzazione di successo operativa in tutta la regione Marche, in qualità di concessionaria ufficiale del Gruppo Volkswagen e di recente anche del brand Mazda.

Massimo Gargano, membro del board di Intergea Premium, afferma: “È un’operazione strategica per il Gruppo, per ampliare il suo perimetro operativo oltre le regioni giù presidiate ed incrementare il livello di collaborazione con il Gruppo Volkswagen. Come sempre, l’obiettivo finale è quello di sfruttare al meglio il potenziale dell’organizzazione, attraverso la collaborazione e la valorizzazione delle risorse interne”.

Lo stesso Massimo Gargano, in rappresentanza dell’azionista, assumerà la carica di presidente del Gruppo Domina, la cui gestione è affidata, in continuità con l’attuale, all’amministratore delegato Paolo Giacchetti e alla sua squadra. “Il fondatore del Gruppo Domina, Franco Moschini, attraverso il Trust che ne porta il nome, – spiega Giacchetti – ha sempre voluto privilegiare il suo territorio, mettendo al centro il cliente ed i suoi collaboratori; continueremo a lavorare proseguendo quanto da lui voluto e fatto in oltre 45 anni”.

Le due società fanno sapere che l’operazione è stata seguita, per il Gruppo Intergea, da Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e per Domina da WST Legal & Tax Firm.

