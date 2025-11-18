Nuova Volkswagen T-Roc R: ecco le immagini del prototipo

La nuova Volkswagen T-Roc, il rinnovato SUV compatto che questo mese arriva ai primi clienti che l’hanno acquistato, avrà ancora una volta il suo apice di sportività nella variante R. Per la nuova Volkswagen T-Roc R ci sarà però ancora da aspettare più di anno, dato che il suo debutto sul mercato è programmato per il 2027.

Elementi sportivi visibili

Nell’attesa del suo arrivo, la nuova Volkswagen T-Roc R è stata anticipata prima da un teaser ufficiale e poi da una serie di immagini che mostrano il prototipo seppur ancora completamente avvolto dal camouflage. Nonostante la pellicola mimetica, il nuovo SUV sportivo della Casa di Wolfsburg lascia intravedere diversi elementi orientati ad incrementare le prestazioni rispetto alla T-Roc base, come ad esempio i cerchi forgiati da 20 pollici con pneumatici più larghi ed i quattro terminali di scarico Akrapovic sul posteriore.

Monterà un powertrain mild-hybrid

Confermando le indicazioni del teaser, le foto del prototipo della nuova Volkswagen T-Roc R mostrano il design più grintoso dei paraurti e la presenza dei freni maggiorati. Per quanto riguarda la meccanica, la futura T-Roc R aggiornerà il motore 2.0 TSI turbo da 328 CV e 420 Nm di coppia massima con l’aggiunta dell’elettrificazione leggera, ovvero la tecnologia mild-hybrid a 48 V, come avvenuto sulla Golf R, Si tratta di una mossa necessaria per il rispetto dei futuri standard Euro 7 in materia di emissioni.

Solo con cambio DSG

Relativamente al tipo di trasmissione, la nuova Volkswagen T-Roc R, così come la Golf R, non disporrà del cambio manuale, ma sarà proposta solamente con il cambio automatico DSG a doppia frizione a 7 rapporti, affiancato dal sistema di trazione integrale 4Motion. La nuova T-Roc R aprirà un nuovo corso elettrificato delle versioni R di Volkswagen, come del resto si preparano a fare anche i prossimi modelli GTI, a partire dalla futura Polo GTI.

Credit foto: Autocritica.ro

Rate this post