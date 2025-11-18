Ferrari elettrica: ecco l’ultima ipotesi di design sul futuro modello in arrivo nel 2026 [RENDER]

Ferrari ha già fornito nelle scorse settimane alcune interessanti anticipazioni a proposito del suo modello più atteso: la prima Ferrari elettrica il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Sappiamo ad esempio che avrà un motore da oltre 1.000 cavalli di potenza e raggiungerà una velocità massima di 310 km/h. Sono in tanti però a domandarsi quale sarà il design di questa vettura, dato che al momento la casa automobilistica del cavallino rampante ha rivelato poco o niente su quello che sarà lo stile di questo veicolo.

Ecco quale potrebbe essere lo stile della prima Ferrari elettrica secondo Andrei Avarvarii

Pur non avendo ancora mostrato nulla, un assaggio di come potrebbe essere la prima super car a zero emissioni del cavallino rampante arriva dal designer digitale Andrei Avarvarii, che su Instagram ha immaginato come potrebbe presentarsi la futura Ferrari elettrica. La sua visione, seppur non ufficiale, offre un’interpretazione affascinante e credibile delle forme del modello atteso nel 2026. Un’anteprima che alimenta ancora di più la curiosità verso la prima elettrica del Cavallino Rampante. Ovviamente non sappiamo se davvero sarà così ma comunque si tratta sicuramente di un’ipotesi molto suggestiva che secondo alcuni potrebbe essere davvero vicina a quella che sarà la realtà.

