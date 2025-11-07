GTA 6, ufficiale un nuovo rinvio: l’uscita del gioco slitta ancora, ecco la data di lancio

Rockstar Games si è presa ulteriore tempo per assicurare completezza e massima cura di ogni aspetto

di Gaetano Scavuzzo7 Novembre, 2025

GTA 6

GTA 6, ufficiale un nuovo rinvio: l’uscita del gioco slitta ancora, ecco la data di lancio

I fan di GTA 6 saranno costretti ad aspettare ancora. Rockstar Games, dopo i rumors di qualche mese fa, ha infatti confermato il rinvio dell’arrivo del nuovo e attesissimo capitolo di Grand Theft Auto. Si tratta del secondo rinvio, dopo quello che in primavera aveva posticipato l’uscita del gioco, originariamente fissata per la fine del 2025, al 26 maggio 2026.

Invece non basterà aspettare la prossima primavera, perché Rockstar Games ha annunciato sui propri canali social che GTA 6 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X il 19 novembre 2026, quindi tra poco più di anno, facendo slittare l’uscita di altri sei mesi.

Tempo extra per completare il gioco al meglio

Questo ulteriore ritardo, che costringerà i tanti appassionati che attendono l’arrivo di GTA 6 con trepidazione da tempo, è legato alle necessità di Rockstar Games di prendersi altro tempo per terminare il gioco al meglio, con un livello di completezza e cura del dettaglio all’altezza delle aspettative e dell’ambizione che accompagnano il progetto Grand Theft Auto VI, il cui lancio si preannuncia come forse l’evento di maggiore impatto di sempre per il settore videoludico.

