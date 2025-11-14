Nuova Alfa Romeo 75: sportività e design italiano senza tempo nel concept digitale [RENDER]

Il concept digitale cattura lo spirito sportivo e le linee iconiche della storica berlina del biscione

di Andrea Senatore14 Novembre, 2025

Nuova Alfa Romeo 75

Nuova Alfa Romeo 75: sportività e design italiano senza tempo nel concept digitale [RENDER]

Il creatore digitale Bruno Callegarin ha recentemente presentato su Facebook il suo ultimo progetto: un render della nuova Alfa Romeo 75 VGT, che in poche ore ha conquistato gli appassionati diventando virale. Il concept cattura lo spirito sportivo e le linee iconiche della storica berlina degli anni ’80, reinterpretandole in chiave moderna e aggressiva.

Nuova Alfa Romeo 75 torna in vita nel concept digitale

Le forme scolpite e le proporzioni sportive dominano il design di questa nuova Alfa Romeo 75: il frontale mostra un cofano muscoloso e gruppi ottici ispirati al linguaggio stilistico contemporaneo di Alfa Romeo, mentre la calandra a trilobo rimane fedele alla tradizione. Paraurti ridisegnati e passaruota pronunciati sottolineano il carattere dinamico e potente della vettura.

Grande cura è stata dedicata ai dettagli aerodinamici: il profilo laterale appare pulito ma incisivo, con un piccolo spoiler integrato nel portellone posteriore. Cerchi multirazze e altri elementi racing completano l’impatto sportivo. Sul retro di questa nuova Alfa Romeo 75, le luci sottili e orizzontali reinterpretano il design originale della 75, conferendo un aspetto contemporaneo, tecnologico e sofisticato.

Il render di questa nuova Alfa Romeo 75 ipotizzata da Callegarin dimostra come la creatività digitale possa ridare vita a modelli storici, fondendo nostalgia, innovazione e passione per il design automobilistico italiano. Questa Alfa 75 VGT digitale sembra pronta a conquistare tanto i fan storici del marchio quanto i giovani appassionati di concept moderni.

Nuova Alfa Romeo 75: sportività e design italiano senza tempo nel concept digitale [RENDER]

Resta da vedere se Alfa Romeo prenderà in considerazione questa visione futuristica per eventuali concept ufficiali, continuando a valorizzare le linee e lo spirito che hanno reso le sue vetture celebri in tutto il mondo.

