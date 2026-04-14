Nuova Volkswagen Golf: ad aprile 2026 in offerta da 27.900 euro

Ad aprile Volkswagen Italia accende i riflettori su uno dei modelli più iconici della storia dell’automobile: la Nuova Volkswagen Golf. Protagonista della nuova campagna di comunicazione del marchio su TV, radio e social, la bestseller compatta di Wolfsburg si presenta ancora una volta come simbolo di continuità, innovazione e vicinanza al pubblico. Un ruolo che Golf ha saputo costruire in oltre cinquant’anni di storia e attraverso otto generazioni, diventando molto più di un’auto: un punto di riferimento per milioni di automobilisti.

Ad aprile la protagonista della nuova campagna di comunicazione Volkswagen è Nuova Golf

La campagna punta con decisione sul legame emotivo tra la Golf e gli italiani. Il cuore del racconto è affidato allo spot TV, che sottolinea la relazione diretta e duratura tra questo modello e il suo pubblico. Il concept creativo ruota attorno a una frase semplice ma potente: “La nostra storia è sempre stata la vostra”. Un messaggio che sintetizza il senso profondo dell’operazione: celebrare non soltanto un prodotto, ma una lunga storia condivisa fatta di fiducia, stile e presenza costante nella vita quotidiana di intere generazioni.

I numeri confermano il peso specifico di questa icona. A oggi, nel mondo, sono state vendute oltre 37 milioni di Golf, di cui più di 2,7 milioni in Italia. Dati che raccontano il successo di un modello capace di rinnovarsi senza perdere identità. Fin dal debutto della prima generazione, Golf è stata pensata come “un’automobile per tutti”, in grado di interpretare i cambiamenti del tempo e accompagnare l’evoluzione delle esigenze dei clienti. È proprio questa capacità di aggiornarsi e reinventarsi a renderla ancora oggi centrale nell’immaginario automobilistico europeo.

Nel racconto costruito da Volkswagen Italia, la Golf viene descritta come una compagna di viaggio di lungo corso, sempre al fianco delle persone con un obiettivo preciso: migliorare la loro vita. Le sue linee, da sempre equilibrate e riconoscibili, la rendono adatta a ogni occasione, mentre il mix di stile, sicurezza, affidabilità e sportività ne ha consolidato l’appeal trasversale. La nuova campagna prova dunque a trasformare una vettura in un’esperienza collettiva, in una memoria condivisa che attraversa il tempo.

Accanto allo spot televisivo, anche radio e social partecipano al racconto con un taglio più contemporaneo. In questi contenuti Golf viene reinterpretata come la “vera influencer” del settore auto: un modello che detta tendenze da oltre mezzo secolo e che continua a conquistare generazioni diverse. Un’immagine ironica ma efficace, che rafforza il posizionamento della vettura come riferimento storico e culturale, oltre che commerciale. Una influencer, in questo caso, forte di una community reale, costruita su milioni di automobilisti che hanno scelto Golf come compagna di strada.

La campagna si chiude con una proposta commerciale destinata ad attirare l’attenzione del mercato. Per tutto il mese di aprile, infatti, la gamma Golf è proposta a partire da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Al centro dell’offerta c’è la Nuova Volkswagen Golf 1.5 TSI 115 CV Edition Plus, edizione speciale pensata per offrire contenuti elevati a un prezzo competitivo. Dotata di motore turbo benzina quattro cilindri da 115 CV e 220 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, accelera da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 203 km/h, con consumi WLTP dichiarati di 5,2 litri ogni 100 chilometri.

Il valore aggiunto della Edition Plus è soprattutto nella dotazione. Per appena 200 euro in più rispetto all’allestimento Life, offre una lista particolarmente ricca di equipaggiamenti: dal Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici all’infotainment con touchscreen da 12,9”, dall’Adaptive Cruise Control predittivo al Lane Assist, fino ai fari LED, al climatizzatore automatico, alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, alla retrocamera, al Park Assist e alla vernice metallizzata.

Non manca infine uno sguardo all’elettrificazione. La Nuova Volkswagen Golf Edition Plus è disponibile anche in versione ibrida e con il Super Ibrido Volkswagen. In questo caso, grazie a oltre 6.000 euro di bonus, la Nuova Golf eHybrid 204 CV DSG Edition Plus viene proposta da 339 euro al mese con 5.000 euro di anticipo, attraverso la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi. Un modo concreto per rilanciare un nome storico in chiave attuale, confermando ancora una volta la capacità della Golf di restare al passo con i tempi senza smettere di essere se stessa.

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