Hyundai: i controlli analogici hanno ancora futuro

Hyundai di recente ha svelato alcune concept car iper tecnologiche in cui però spiccava un elemento retrò. Ci riferiamo ai controlli analogici all’interno di queste vetture. In un mondo dell’auto in cui la tecnologia ha un ruolo sempre più importante, secondo il capo del design della casa automobilistica sud coreana c’è ancora spazio per i controlli analogici.

Hyundai pensa che l’analogico abbia ancora futuro nelle auto

Parlando com il sito Carscoops al recente Canadian International Auto Show, il capo del design di Hyundai, Hak Soo Ha, ritiene che ci sia ancora spazio per i controlli analogici nelle auto del futuro. Secondo il designer, la tecnologia stava rendendo gli interni delle auto troppi digitali, con tanti touchscreen e senza pulsanti e dunque con gli ultimi concept ha voluto mischiare analogico e digitale per dare un po’ di carattere e un tocco retrò agli interni.

Hak Soo Ha ha dichiarato di avere sentimenti contrastanti riguardo ai touchscreen e agli interni completamente digitali. Ha detto che, come designer, è interessato a ciò che è nuovo e deve rimanere aggiornato su ciò che è innovativo, ma che queste non possono essere le uniche considerazioni da fare in proposito. Infatti si deve tenere conto anche di ergonomia e di sicurezza. Questo soprattutto perchè gli uomini sono molto abitudinari e quindi per certe cose meglio non cambiare troppo. Ovviamente il fatto che l’analogico potrebbe sopravvivere non significa dover rinunciare alla tecnologia. Anzi le future auto di Hyundai da questo punto di vista saranno davvero innovative.

Rate this post