Hyundai Ioniq 3, tutto sulla nuova EV compatta: design, interni e autonomia

La Hyundai Ioniq 3 è la grande novità che caratterizza la presenza della Casa sudcoreana alla Milano Design Week 2026, dove la nuova compatta 100% elettrica è stata svelata in anteprima mondiale. Oltre ad essere il modello più piccolo della famiglia EV Ioniq, la Ioniq 3 tiene a battesimo la nuova filosofia stilistica Art of Steel di Hyundai.

Caratterizzata da un design muscoloso, che combina tratti da SUV con stilemi più in linea con le sue dimensioni contenute, la Hyundai Ioniq 3 evoca assonanze estetiche con la sorella maggiora Ioniq 6, come l’andamento a goccia, a cui si affiancano elementi stilistici che seguono l’esempio del design degli altri modelli elettrici del marchio coreano.

Look robusto con dettagli sportivi

L’aspetto massiccio e solido della Hyundai Ioniq 3, così come l’altezza da terra rialzata, strizza l’occhio al mondo del crossover, con alcuni dettagli che lo richiamano come i profili neri su passaruota neri su passaruota e brancardi. La Ioniq 3 ha una frontale particolarmente basso, a beneficio dell’efficienza aerodinamica, con la consueta firma luminosa a pixel tipica della gamma elettrica Ioniq. Un elemento particolare è l’alettone posteriore che si sviluppa sotto il lunotto, contribuendo a un profilo decisamente più sportivo. Per quanto riguarda le dimensioni, la Ioniq 3 misura 4,15 metri in lunghezza, 1,8 metri in larghezza, 1,5 metri in altezza, per un passo di 2,68 metri.

Piena di tasti “veri”

Aprendo le portiere della Hyundai Ioniq 3 ci si accorge subito di come la postazione di guida e la console centrale siano dominati dai tasti fisici, caratteristica evidente guardando la gran quantità di comandi collocati sotto lo schermo centrale e sul volante, dove non c’è traccia di superfici touch. La gestione del climatizzatore, della schermate dell’infotainment e dei sistemi di assistenza alla guida avviene tramite tasti fisici.

Non mancano ovviamente i display con il quadro strumenti digitale che si staglia dietro il volante e il grande schermo touch al centro della plancia che, a seconda dell’allestimento, ha una dimensione da 12,9 o 14,6 pollici, facendo da centro di comando del sistema d’infotainment che gira sul software Pleos Connect, al debutto in Europa, basato su Android Automotive e in grado di offrire funzionalità avanzate, con aggiornamenti OTA da remoto, connettività con Android Auto e Apple CarPlay, e navigazione sulla base delle eventuali pause di ricarica.

Con quasi 2,7 metri di passo la Hyundai Ioniq 3 offre un’abitabilità e un comfort di livello superiore, al quale contribuisce anche la presenza delle bocchette d’areazione posteriori, alle quali si aggiungono anche prese USB-C e la staffa porta smartphone per chi siede dietro. La vettura dispone anche di una bagagliaio generoso da 322 litri di capacità, con l’aggiunta dei 119 litri disponibile nel “doppio fondo” Megabox, arrivando complessivamente a 441 litri.

Due motorizzazioni e due tagli di batteria: fino a quasi 500 km d’autonomia

La Hyundai Ioniq 3 è costruita sulla piattaforma E-GMP, condivisa con l’intera gamma di elettriche della Casa sudcoreana. Le motorizzazioni proposte sono due, entrambe a trazione anteriore: una da 147 CV e con batteria da 42,2 kWh che dichiara 344 km d’autonomia massima ed una da 135 CV, batteria da 61 kWh, per 496 km d’autonomia. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, la versione da 147 CV offre la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, mentre quella da 135 CV arriva fino a 22 kW. Entrambe possono essere ricaricate in corrente continua impiegando 30 minuti per passare dal 10 all’80% di carica. Tutte e due le versioni, che arrivano fino a 170 km/ di velocità di punta, sono dotata anche di tecnologia V2X che permette di alimentare dispositivi esterni.

La Ioniq 3 è dotata di numerosi Adas inclusi nel pacchetto Hyundai SmartSense che tra gli altri offre il Blind Spot View Monitor, la funzione di parcheggio da remoto e l’Highway Driving Assist 2 per la guida in autostrada. Hyundai non ha ancora annunciato né i tempi del lancio commerciale né i prezzi col quale la Ioniq 3 farà il suo debutto sul mercato.

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