Hyundai IONIQ 6 N, la berlina elettrica che cambia le regole: 650 CV per una nuova idea di sportività

Hyundai apre un nuovo capitolo nella mobilità ad alte prestazioni con IONIQ 6 N, una berlina supersportiva 100% elettrica che punta a ridefinire il concetto stesso di piacere di guida nell’era dell’elettrificazione. Non si tratta soltanto di un modello ad alte prestazioni, ma di una dichiarazione d’intenti: portare su strada e in pista una vettura capace di unire potenza, precisione, coinvolgimento sensoriale e fruibilità quotidiana. Il risultato è un’auto che si inserisce in un segmento ancora giovane, ma con l’ambizione di diventarne subito un riferimento.

Hyundai IONIQ 6 N è progettata per appagare chi si mette al volante

Presentata come evoluzione estrema della già aerodinamica IONIQ 6, la nuova versione N nasce per esaltare il guidatore. Hyundai non si limita a proporre una berlina elettrica dai numeri impressionanti, ma costruisce un’esperienza completa, pensata per restituire centralità a chi siede al volante. La filosofia è chiara: un’auto elettrica sportiva non deve colpire solo per l’accelerazione bruciante, ma anche per coerenza dinamica, controllo e capacità di creare una connessione autentica tra uomo e macchina.

Sotto il profilo tecnico, Hyundai IONIQ 6 N si presenta con credenziali di assoluto rilievo. La potenza massima raggiunge i 650 CV, con una coppia di 770 Nm, valori che permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi con Launch Control e di toccare una velocità massima di 257 km/h. Numeri da vera supersportiva, sostenuti da una piattaforma evoluta che integra un’unità anteriore ad alta efficienza e un motore posteriore principale, per una distribuzione della coppia ottimizzata e una trazione sempre efficace.

La vera novità, tuttavia, non è solo nella scheda tecnica. Hyundai ha lavorato per dare a questa elettrica una personalità dinamica coinvolgente, capace di parlare anche agli appassionati più tradizionali. In questo senso, uno degli elementi più innovativi è il sistema N e-Shift, che simula la logica di cambiata di un cambio a doppia frizione tipico delle sportive termiche. A questo si affianca N Active Sound+, sistema che amplifica e modula il sound per aumentare il coinvolgimento sensoriale. Una scelta precisa, che punta a colmare quel vuoto emozionale spesso imputato alle elettriche più performanti.

Il progetto IONIQ 6 N si fonda sui tre pilastri della filosofia Hyundai N: Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sportscar. Questo significa precisione in curva, prestazioni da pista e versatilità nell’uso quotidiano. È proprio questo equilibrio a rendere la vettura particolarmente interessante. Le sospensioni a controllo elettronico ECS con rilevamento della corsa, il centro di rollio ribassato, la geometria evoluta e il differenziale elettronico a slittamento limitato lavorano insieme per garantire aderenza, stabilità e reattività sia sui percorsi cittadini sia tra i cordoli.

Anche il design racconta con coerenza questa doppia anima. Le linee filanti della IONIQ 6 vengono reinterpretate in chiave prestazionale attraverso elementi funzionali come l’inedito alettone posteriore a collo di cigno, i passaruota allargati, i cerchi forgiati da 20 pollici e un’aerodinamica raffinata che mantiene un coefficiente di resistenza di appena 0,27 CX. È una scelta progettuale che dimostra come forma e funzione possano convivere: la vettura resta efficiente, ma guadagna deportanza e stabilità alle alte velocità.

L’abitacolo prosegue questo dialogo tra performance e uso reale. L’ambiente interno è dominato da una configurazione sportiva, con sedili avvolgenti in Alcantara e pelle, volante dedicato Hyundai N e comandi fisici orientati all’immediatezza. Spiccano il pulsante rosso N Grin Boost, che libera la massima potenza, e i tasti N1 e N2, pensati per richiamare istantaneamente modalità di guida personalizzate. Tutto è costruito per mettere il guidatore al centro, senza rinunciare a qualità percepita e comfort.

Sul fronte pista, Hyundai IONIQ 6 N introduce soluzioni molto avanzate. Il sistema N Track Manager consente di configurare circuiti personalizzati, monitorare i tempi sul giro e analizzare in tempo reale le prestazioni, anche tramite funzione “ghost car”. Il N Drift Optimizer, invece, permette di regolare ingresso, angolo e slittamento per agevolare il drifting controllato, rendendo accessibile una dinamica normalmente riservata a guidatori più esperti. È una tecnologia che non cerca l’effetto scenico fine a sé stesso, ma amplia il raggio di utilizzo della vettura.

Determinante anche il lavoro svolto sulla gestione termica. Con il sistema N Battery, Hyundai punta a garantire prestazioni costanti e ripetibili, aspetto cruciale per una sportiva elettrica. I circuiti di raffreddamento indipendenti per batteria e motori, insieme alle modalità dedicate Drag, Sprint ed Endurance, permettono di ottimizzare la temperatura in funzione del tipo di utilizzo. La batteria aggiornata, supportata da un’architettura multi-ricarica 400V/800V, consente inoltre di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti.

A rafforzare il posizionamento della vettura contribuisce anche il riconoscimento internazionale ottenuto ai World Car Awards 2026, dove Hyundai IONIQ 6 N è stata nominata World Performance Car. Un premio che conferma la solidità del percorso intrapreso da Hyundai N e consolida l’immagine del marchio tra i protagonisti globali delle alte prestazioni.

Rate this post