Hyundai IONIQ 3, eccola dal vivo: la compatta elettrica cambia passo

Vista dal vivo, la Hyundai IONIQ 3 dà subito una sensazione chiara: non è l’ennesima elettrica compatta, ma un progetto pensato con una logica molto concreta. Presentata alla Milano Design Week 2026, la nuova proposta di Hyundai punta a entrare in uno dei segmenti più difficili del mercato europeo, quello delle hatchback, con un approccio che unisce design distintivo e funzionalità reale.

Impatto visivo: l’Aero Hatch convince dal primo sguardo

Dal vivo, la silhouette “Aero Hatch” è ciò che colpisce immediatamente. Le proporzioni sono insolite rispetto alle classiche compatte: il frontale basso, il tetto quasi orizzontale e la chiusura posteriore con spoiler integrato creano una linea pulita ma riconoscibile.

Non è solo un esercizio stilistico. Hyundai ha lavorato molto sull’aerodinamica, arrivando a un Cx di 0,263, ma la sensazione è che questo design serva soprattutto a dare identità a un’auto che deve distinguersi in un segmento affollato.

Il nuovo linguaggio “Art of Steel” si percepisce nelle superfici: meno linee superflue, più volumi netti. Un approccio che, visto dal vivo, restituisce una certa solidità visiva, senza eccessi futuristici.

Interni: più spazio di quanto ci si aspetta

Salendo a bordo, la sorpresa è lo spazio. Nonostante le dimensioni compatte, la IONIQ 3 sfrutta bene la piattaforma elettrica per offrire un abitacolo arioso. Il pianale piatto e il passo lungo fanno la differenza, soprattutto per chi viaggia dietro.

Il concept “Furnished Space” si traduce in un ambiente che richiama quasi un piccolo salotto: sedute comode, materiali curati e una disposizione degli elementi pensata per la vita quotidiana.

Il bagagliaio da 441 litri, con il sistema Megabox, è uno di quei dettagli che dal vivo fanno capire come Hyundai abbia lavorato sulla praticità. Non è un’auto da concept, ma un prodotto pensato per essere utilizzato davvero.

Tecnologia: intuitiva, non invasiva

Uno degli aspetti più interessanti della IONIQ 3 è il sistema Pleos Connect, basato su Android Automotive. Dal vivo, l’interfaccia appare fluida e semplice, senza quella sensazione di complessità che spesso accompagna le auto più tecnologiche.

Il display centrale fino a 14,6 pollici è ben integrato e le funzionalità – dalla Digital Key al pianificatore EV – sono pensate per essere utilizzate senza dover “studiare” l’auto.

In questo senso, Hyundai sembra aver centrato un punto importante: la tecnologia deve aiutare, non complicare.

Su strada (sulla carta): equilibrio prima di tutto

Non si è ancora potuta testare su strada, ma i dati raccontano un’auto equilibrata. Due batterie, fino a 496 km di autonomia WLTP e ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 29 minuti.

Numeri che non puntano a stupire, ma a rassicurare. E probabilmente è proprio questa la chiave del progetto: offrire una elettrica senza ansia da prestazione.

La piattaforma E-GMP resta una garanzia in termini di comportamento dinamico, mentre la potenza fino a 147 CV è coerente con il posizionamento dell’auto.

Una compatta elettrica pensata per l’Europa

Guardandola dal vivo, è evidente come la IONIQ 3 sia stata progettata con il cliente europeo in mente. Dimensioni giuste per la città, spazio sufficiente per la famiglia e tecnologia accessibile.

La produzione in Turchia rafforza questa strategia e dimostra come Hyundai voglia consolidare la propria presenza nel Vecchio Continente.

In un mercato in cui l’elettrico è ancora oggetto di discussione, modelli come questo provano a riportare il dibattito su un piano più concreto. Meno slogan, più sostanza.

E dal vivo, la sensazione è proprio questa: la IONIQ 3 non vuole stupire a tutti i costi, ma convincere nel tempo. Una scelta che, oggi, potrebbe rivelarsi più efficace di molte rivoluzioni annunciate.

Come suggeriscono anche le strategie editoriali del settore, sono proprio i contenuti – e i prodotti – che uniscono innovazione e utilità reale a generare maggiore interesse e fiducia .

La partita delle compatte elettriche è appena iniziata, ma Hyundai sembra aver messo sul tavolo un’opzione credibile.

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