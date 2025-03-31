Il G Owners Tribe, primo club ufficiale dedicato alla Classe G, svela le novità per il 2025

Il 2025 si preannuncia un anno entusiasmante per la community del G Owners Tribe (GOT), il primo club ufficiale dedicato alla leggendaria Classe G e ai suoi appassionati italiani. Il viaggio inizierà tra i panorami enogastronomici delle Langhe, per poi proseguire in Puglia, dove tradizione e performance si incontrano. Sul lago di Garda, gli iscritti potranno scoprire un’eccellenza del made in Italy, mentre in Germania li attende un’esperienza esclusiva nel cuore di Mercedes-Benz, tra le supercar di Affalterbach.

Ecco le principali novità del 2025 per il G Owners Tribe

La Sardegna offrirà scenari mozzafiato tra natura incontaminata e lusso, mentre l’autunno porterà la carovana del GOT ai piedi del Gran Sasso, per un’avventura selvaggia. La Sicilia sarà protagonista con un percorso sull’Etna tra rocce e lava, prima del gran finale in Spagna, nel suggestivo deserto di Almería, sulle tracce degli iconici film di Sergio Leone. Un anno di emozioni e avventure indimenticabili. Il 2025 del G Owners Tribe (GOT) sarà ricco di eventi e novità imperdibili. Tra queste, una capsule collection esclusiva con capi d’abbigliamento e accessori che rafforzano il senso di appartenenza alla community.

Inoltre, sarà disponibile una prestigiosa Membership Box con la tessera del club in titanio e altri elementi distintivi. Per i più appassionati, verranno realizzate 10 edizioni speciali numerate, con cifre simboliche legate alla storia della Classe G, come il 1979, anno della sua nascita. L’iscrizione al club resta gratuita, mentre per partecipare agli eventi sarà necessaria la registrazione sulla landing page del GOT.

