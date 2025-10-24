Il Gruppo Intergea acquisisce la maggioranza della concessionaria lombarda Denicar

Rilevato il 51% della storica concessionaria auto con sedi a Milano e Bergamo

di Gaetano Scavuzzo24 Ottobre, 2025

Gruppo Intergea

Il Gruppo Intergea acquisisce la maggioranza della concessionaria lombarda Denicar

Il Gruppo Intergea annuncia l’acquisizione del 51% di Denicar Spa, storica concessionaria auto con sedi a Milano e Bergamo, completando un’operazione che consolida la presenza nel mercato lombardo del Gruppo Intergea, leader nella distribuzione automobilistica in Italia.

“Mocauto, AutoChioda e ora Denicar fanno di Milano e della sua provincia il pilastro su cui basiamo lo sviluppo di Intergea in Lombardia,” dichiara Gianluca Italia, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Intergea. “Questa acquisizione rafforza la crescita di una realtà già solida e prestigiosa, guidata da Stefano Odorici, attuale Amministratore Delegato e nostro nuovo socio. Il progetto – prosegue – punta a nuove opportunità di sviluppo, nel pieno rispetto dell’autonomia e della continuità operativa della società”.

“La partnership con Intergea – aggiunge Stefano Odorici – rappresenta un’importante leva di crescita. L’ingresso in un gruppo strutturato e dinamico, grazie anche all’esperienza dei manager che ne fanno parte, ci permetterà di cogliere le opportunità del mercato, valorizzando al contempo le competenze professionali delle nostre risorse umane”.

L’operazione è stata seguita, per il Gruppo Intergea, dalla dottoressa Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e per Denicar dal dottor Mario Caporale dello Studio Caporale & Partners.

