Inaugurato il nuovo Centro Porsche a Palermo [FOTO]

Con l’inaugurazione del nuovo Centro Porsche a Palermo Porsche Italia rafforza la propria presenza commerciale nel Sud Italia. Il nuovo concessionario nel capoluogo siciliano è il primo sull’isola sviluppato con il nuovo concept architettonico “Destination Porsche”, caratterizzato da spazi aperti e inclusivi, dove poter condividere la passione per la Casa di Stoccarda in un’atmosfera rilassata.

Il nuovo concessionario si unisce a quello già presente di Catania, ampliando l’offerta per i clienti siciliani, e al Centro Assistenza di Cosenza, facenti parte dello stesso Gruppo RS Motorsport della famiglia Spatafora.

Il nuovo Centro Porsche sorge sull’evoluzione dell’idea di trasferire in una nuova sede il Centro Assistenza Porsche, già presente a Palermo dal 2012. Gli ottimi risultati commerciali che hanno visto raddoppiare le consegne negli ultimi 10 anni tra Sicilia e Calabria, hanno fatto optare per un progetto più ambizioso: l’apertura di una nuova concessionaria Porsche.

La struttura

Con un’area di circa 2.000 metri quadrati, il nuovo Centro Porsche di Palermo dispone di un ampio salone dove trovano posto sia le vetture nuove che quelle dell’usato Porsche Approved, integrandosi con la nuova “Porscheplatz”, l’area lounge dove i clienti e gli appassionati possono ritrovarsi. Particolare anche la facciata della struttura con lame di alluminio orizzontali che enfatizzano il dinamismo dell’edificio richiamando le prese d’aria della Porsche 911.

Inoltre sono stati installati cinque punti di ricarica ad utilizzo dei clienti, due da 150 kW e tre da 22 kW, oltre ad un sistema di pannelli solari fotovoltaici.

Le parole di Innocenti (Ad Porsche Italia)

Pietro Innocenti, amministratore delegato Porsche Italia, presente alla serata inaugurale ha dichiarato: “Quello di Palermo non è solo il 31° Centro Porsche in Italia e il terzo a presentare il nuovo layout ‘Destination Porsche’, ma è anche un’importante tassello che si aggiunge alla già capillare presenza del nostro marchio in Italia attraverso formati retail diversificati per incontrare le necessità di tutti i nostri clienti”.

