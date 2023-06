Tutor, estate 2023: ecco quelli attivi sulle autostrade italiane

I dispositivi Tutor sono stati installati su circa 2.500 km di autostrade italiane per prevenire gli eccessi di velocità e ridurre il numero di incidenti. Il loro obiettivo principale è quello di misurare la velocità media dei veicoli e garantire che non superino il limite di 130 km/h. È importante notare che i cartelli segnalano la presenza dei Tutor e che le sanzioni applicate a chi supera il limite di velocità sono piuttosto severe. Oltre a prevenire gli eccessi di velocità, il sistema Tutor aumenta la sicurezza stradale nel suo complesso, rappresentando un importante deterrente per chi guida in modo pericoloso o imprudente. Grazie alla presenza dei Tutor, i guidatori sono maggiormente consapevoli delle regole del traffico e della necessità di rispettarle per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Inoltre, l’installazione di questi dispositivi rappresenta un investimento a lungo termine nella sicurezza stradale, poiché la loro presenza continua a garantire un alto livello di sicurezza anche dopo diversi anni.

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A1 Milano-Napoli, direzione Nord:

CASERTA NORD DIR NORD – SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD

SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD – CAPUA DIR NORD

SAN VITTORE DIR NORD – CASSINO DIR NORD

CASSINO DIR NORD – PONTECORVO

PONTECORVO DIR NORD – CEPRANO DIR NORD

ANAGNI DIR NORD – COLLEFERRO DIR NORD

COLLEFERRO DIR NORD – VALMONTONE DIR NORD

VALMONTONE DIR NORD – ALL RAC RM-S A1 S DIR NORD -M

SAN CESAREO DIR NORD – MONTEPORZIO DIR NORD

ALL RAC RM-S A1 N DIR NORD – ALL A24 A1 S DIR NORD -M

ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 – PONZANO ROMANO

PONZANO ROMANO – MAGLIANO SABINA

MAGLIANO SABINA – ORTE

FIRENZUOLA – BADIA

MODENA SUD DIR NORD – MODENA NORD DIR NORD

ALL A22 A1 N DIR NORD – REGGIO EMILIA DIR NORD

REGGIO EMILIA DIR NORD – CAMPEGINE DIR NORD

CAMPEGINE DIR NORD – PARMA DIR NORD

ALL. A15 A1 NORD DIR NORD – FIDENZA DIR NORD

FIDENZA DIR NORD – FIORENZUOLA DIR NORD

FIORENZUOLA DIR NORD – PIACENZA SUD DIR NORD

PIACENZA SUD DIR NORD – PIACENZA NORD DIR NORD

PIACENZA NORD DIR NORD – CASALE DIR NORD

CASALE DIR NORD – LODI DIR NORD

LODI DIR NORD – MILANO SUD DIR NORD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A1 Milano-Napoli, direzione Sud:

MILANO SUD DIR SUD – LODI DIR SUD

LODI DIR SUD – CASALE DIR SUD

CASALE DIR SUD – PIACENZA NORD DIR SUD

PIACENZA NORD DIR SUD – PIACENZA SUD DIR SUD

ALL. A21 SUD DIR SUD – FIORENZUOLA DIR SUD

FIORENZUOLA DIR SUD FIDENZA DIR SUD

FIDENZA DIR SUD – ALL A15 A1 N DIR SUD

ALL A15 A1 S DIR SUD – PARMA DIR SUD

PARMA DIR SUD – CAMPEGINE DIR SUD

CAMPEGINE DIR SUD – REGGIO EMILIA DIR SUD

MODENA NORD DIR SUD – MODENA SUD DIR SUD

MODENA SUD DIR SUD – ALL. A14 A1 N DIR SUD

SANTA LUCIA NORD DIR SUD – SANTA LUCIA SUD DIR SUD

BADIA – FIRENZUOLA

ORTE DIR SUD – PONZANO ROMANO DIR SUD

PONZANO ROMANO DIR SUD – ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD

ALL A24 A1 S DIR SUD – ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD

ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD – COLLEFFERRO DIR SUD

MONTEPORZIO DIR SUD – SAN CESAREO DIR SUD

ANAGNI DIR SUD – FERENTINO DIR SUD

FROSINONE DIR SUD – CEPRANO DIR SUD

PONTECORVO – CASSINO DIR SUD

CASSINO DIR SUD – SAN VITTORE DIR SUD

SAN VITTORE DIR SUD – CAIANELLO DIR SUD

CAPUA – S.M. CAPUAVETERE

SM CAPUAVETERE DIR SUD – CASERTA NORD DIR SUD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A4 Serenissima, direzione Ovest:

VILLESSE DIR OVEST – PALMANOVA DIR OVEST

SAN GIORGIO DI NOGARO DIR OVEST – LATISANA DIR OVEST

SAN STINO DIR OVEST – SAN DONA’ DIR OVEST

OSPITALETTO DIR OVEST – ROVATO DIR OVEST

ROVATO DIR OVEST – PALAZZOLO DIR OVEST

PALAZZOLO DIR OVEST – PONTE OGLIO DIR OVEST

PONTE OGLIO DIR OVEST – GRUMELLO DIR OVEST

GRUMELLO DIR OVEST – SERIATE DIR OVEST

SERIATE DIR OVEST – BERGAMO DIR OVEST

DALMINE DIR OVEST – CAPRIATE DIR OVEST

CAPRIATE DIR OVEST – CAVENAGO DIR OVEST

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A4 “Serenissima”, direzione Est:

TREZZO DIR EST – DALMINE DIR EST

DALMINE DIR EST – BERGAMO DIR EST

BERGAMO DIR EST – SERIATE DIR EST

SERIATE DIR EST – GRUMELLO DIR EST

GRUMELLO DIR EST – PONTE OGLIO DIR EST

PONTE OGLIO DIR EST – PALAZZOLO DIR EST

PALAZZOLO DIR EST – ROVATO DIR EST

ROVATO DIR EST – OSPITALETTO DIR EST

CESSALTO DIR EST – SAN STINO DIR EST

SAN STINO DIR EST – PORTOGRUARO DIR EST

LATISANA DIR EST – SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST

SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST – NODO A4/A23 DIR EST

VILLESSE DIR EST – REDIPUGLIA DIR EST

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A5 “Autostrada della Vall’ d’Aosta”

TRAFORO MONTEBIANCO SUD – TRAFORO MONTEBIANCO NORD (Direzione Francia)

TRAFORO MONTEBIANCO NORD – TRAFORO MONTEBIANCO SUD (Direzione Italia)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A6 “La Verdemare”

PIONE DIR NORD – CEVA NORD DIR NORD (Direzione Nord)

ALTARE DIR SUD ZINOLA SUD DIR SUD (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A7 “Autostrada dei Giovi”

BUSALLA – RONCO SCRIVIA (Direzione Nord)

RONCO SCRIVIA – ISOLA DEL CANTONE (Direzione Nord)

BUSALLA DIR SUD – BOLZANETO DIR SUD (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A8 “Autostrada dei Laghi”

CASTELLANZA DIR NORD – BUSTO ARSIZIO DIR NORD (Direzione Nord)

BUSTO ARSIZIO DIR SUD – CASTELLANZA DIR SUD (Direzione Sud)

CASTELLANZA DIR SUD – ORIGGIO OVEST DIR SUD (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A10 “Autostrada dei Fiori”

CELLE LIGURE – ALBISOLA (Direzione Ovest)

ALBISOLA – CELLE LIGURE (Direzione Est)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A13, Direzione Nord

ARCOVEGGIO DIR NORD – BOLOGNA INTERPORTO

BOLOGNA INTERPORTO – ALTEDO

ALTEDO – FERRARA SUD

FERRARA SUD – FERRARA NORD DIR NORD

FERRARA NORD DIR NORD – OCCHIOBELLO DIR NORD

OCCHIOBELLO DIR NORD – ROVIGO SUD DIR NORD

ROVIGO SUD DIR NORD – ROVIGO DIR NORD

ROVIGO DIR NORD – BOARA DI NORD

BOARA DIR NORD – MONSELICE DIR NORD

MONSELICE DIR NORD – TERME EUGANEE DIR NORD

TERME EUGANEE DIR NORD – PADOVA SUD DIR NORD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A13, Direzione Sud

PADOVA ZONA IND DIR SUD – PADOVA SUD DIR SUD

TERME EUGANEE DIR SUD – MONSELICE DIR SUD

ROVIGO DIR SUD – ROVIGO SUD DIR SUD

ROVIGO SUD DIR SUD – OCCHIOBELLO

FERRARA NORD – FERRARA SUD DIR SUD

FERRARA SUD DIR SUD – ALTEDO DIR SUD

BOLOGNA INTERPORTO – ARCOVEGGIO DIR SUD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A14, Direzione Nord

BARI NORD DIR NORD – BITONTO DIR NORD

BARI SUD DIR NORD – BARI NORD DIR NORD

ANDRIA BARLETTA DIR NORD – CANOSA DIR NORD

CANOSA DIR NORD – ALL A16 A14 S DIR NORD

ALL A16 A14 N DIR NORD – CERIGNOLA EST DIR NORD

CERIGNOLA EST DIR NORD – FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD

FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD – FOGGIA DIR NORD -M

FOGGIA DIR NORD-M – SAN SEVERO DIR NORD

SAN SEVERO DIR NORD – POGGIO IMPERIALE DIR NORD

ORTONA DIR NORD – PESCARA DIR NORD

VALLE DEL RUBICONE – CESENA DIR NORD

CESENA NORD DIR NORD – FORLI DIR NORD

FORLI DIR NORD – FAENZA DIR NORD

FAENZA DIR NORD – ALL. RAVENNA SUD

ALL RAVENNA NORD DIR NORD – IMOLA

IMOLA DIR NORD – CASTEL SAN PIETRO DIR NORD

CASTEL SAN PIETRO DIR NORD – SAN LAZZARO DIR NORD

ALL. RAMO CASALECCHIO DIR NORD – BORGO PANIGALE DIR NORD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A14, Direzione Sud

BOLOGNA FIERA DIR SUD – ALL SAN LAZZARODIR SUD

CASTEL SAN PIETRO DIR SUD – IMOLA DIR SUD

FAENZA – FORLI

CESENA – VALLE DEL RUBICONE

VALLE DEL RUBICONE – RIMINI

PESCARA DIR SUD – ORTONA DIR SUD

SAN SEVERO DIR SUD – FOGGIA DIR SUD

FOGGIA DIR SUD – FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD

FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD – CERIGNOLA EST DIR SUD

CERIGNOLA EST DIR SUD – ALL. A16 A14 N DIR SUD

ALL. A16 A14 S DIR SUD – CANOSA DIR SUD

CANOSA DIR SUD – ANDRIA BARLETTA DIR SUD

ANDRIA BARLETTA DIR SUD – TRANI DIR SUD

TRANI DIR SUD – MOLFETTA DIR SUD

MOLFETTA DIR SUD – BITONTO DIR SUD

BITONTO DIR SUD – BARI DIR SUD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A16

MONTEFORTE – BAIANO (Direzione Ovest)

MONTEFORTE AVELLINO OVEST (Direzione Est)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A23 “Alpe-Adria”

UDINE NORD DIR NORD GEMONA DIR NORD (Direzione Nord)

GEMONA DIR NORD CARNIA DIR NORD (Direzione Nord)

GEMONA DIR SUD UDINE NORD DIR SUD (Direzione Sud)

UDINE SUD DIR SUD NODO A23-A4 DIR SUD (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A26 “Alpe-Adria”

MASONE – BROGLIO (Direzione Nord)

OVADA DIR NORD – PREDOSA DIR NORD (Direzione Nord)

PREDOSA DIR SUD – OVADA (Direzione Sud)

MASONE – MASSIMORISSO (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A28

AZZANO DECIMO DIR SUD VILLOTTA DIR SUD (Direzione Sud)

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A30, Direzione Nord

SALERNO SAN SEVERINO DIR NORD – NOCERA PAGANI DIR NORD

SARNO – PALMA CAMPANIA DIR NORD

NOLA DIR NORD – ALL A30 A1 DIR NORD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A30, Direzione Sud

ALLACCIAMENTO A1 PER A30 – NOLA DIR SUD

ALL A30 A16 DIR SUD – PALMA CAMPANIA DIR SUD

PALMA CAMPANIA DIR SUD – SARNO DIR SUD

SARNO DIR SUD – NOCERA PAGANI DIR SUD

NOCERA PAGANI DIR SUD – CASTEL SAN GIORGIO DIR SUD

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A56, Direzione Ovest

VIADOTTO CORSO MALTA DIR OVEST – CAPODIMONTE DIR OVEST

CAMALDOLI DIR OVEST – VOMERO DIR OVEST

FUORIGROTTA DIR OVEST – AGNANO DIR OVEST

SOLFATARE – ARCO FELICE

Ecco l’elenco completo delle postazioni dei Tutor in Autostrada sulla A56, Direzione Est

ARCO FELICE – ASTRONI

SOLFATARE DIR EST – AGNANO DIR EST

AGNANO DIR EST – FUORIGROTTA DIR EST

ARENELLA DIR EST – CAPODIMONTE DIR EST

