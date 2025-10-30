Incendio al casello di Brescia Sud: fiamme sull’autostrada A21, traffico bloccato

Momenti di grande paura quelli vissuti nelle scorse ore al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’autostrada A21 Torino-Brescia, dove, intorno alle 14 di oggi giovedì 30 novembre, l’intera struttura è andata a fuoco dopo che è divampato un incendio. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la struttura, con il rogo che ha prodotto un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.

L’autostrada è stata chiusa a scopo precauzionale con i veicoli che, in entrambe le direzioni, vengono fatti uscire ai caselli che precedono quello di Brescia Sud, con il traffico in transito in quell’area veicolato sulla viabilità secondarie e inevitabili rallentamenti in tutta la zona. Al momento sul luogo dell’incidente sono presenti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, oltre alle forze dell’ordine e ai tecnici della società che gestisce l’autostrada A21. Fortunatamente al momento non risultano feriti o intossicati tra il personale del casello e gli automobilisti di passaggio.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione di cosa sia accaduto, pare che le fiamme si siano sprigionate da un camion che è andato a fuoco mentre stava uscendo dall’autostrada. Il mezzo pesante, che era carico di gomma, materiale altamente infiammabile, impossibilitato a proseguire, sarebbe rimasto bloccato sotto la tettoia, con le fiamme alte che dal veicolo si sono propagate sulla struttura che comprende alcuni prefabbricati dove abitualmente lavorano gli addetti alla riscossione.

