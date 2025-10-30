Kia: l’installazione Laners Skybox al Lucca Comics & Games 2025

Kia: l’installazione Laners Skybox al Lucca Comics & Games 2025

Kia partecipa al Lucca Comics & Games 2025 con l’installazione Laners Skybox. In questo spazio esclusivo, i visitatori potranno immergersi nel mondo del gaming insieme ai creator di League of Legends, vivendo esperienze di gioco innovative e coinvolgenti. Il marchio coreano porta anche alcuni modelli della sua gamma all’evento toscano: la EV4, la Stonic e la Sportage.

“Siamo entusiasti di portare l’innovazione e lo spirito di Kia a Lucca Comics & Games 2025, un punto di incontro unico tra tecnologia, creatività e passione per il gaming – spiega Giuseppe Mazzara, direttore marketing Kia Italia – Con Laners Skybox vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva ‘tra le nuvole’, dove il mondo dei videogiochi incontra la nostra visione”.

L’installazione e non solo

Il Kia Laners Skybox rappresenta il punto d’incontro tra tecnologia, intrattenimento. I partecipanti avranno l’opportunità di sfidarsi, assistere a sessioni di gioco live e incontrare alcuni dei volti più noti della community gaming, in un ambiente pensato per valorizzare la creatività e la passione.

In tutte le giornate di evento, il Kia Laners Skybox ospiterà un Kissing Booth, una photo opportunity dedicata al tema di Lucca Comics & Games “French Kiss”. Infine, sarà possibile vedere la statua di Yunara e mettersi alla prova con un quiz dedicato a League of Legends.

Le auto

Come dicevamo, Kia porta a Lucca anche le ultime novità della sua gamma: la 100% elettrica EV4, oltre alle rinnovate Sportage e Stonic. Proprio sul sistema di infotainment di queste vetture, ci sarà il quiz su League of Legends, con in premio un’esperienza di gioco esclusiva in quota.

Fino al 2 novembre

Il Lucca Comics & Games 2025 ha aperto i battenti ieri (29 ottobre) e resterà aperto fino a domenica 2 novembre.

