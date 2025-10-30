Hyundai Insteroid: la concept car elettrica debutta nel videogioco Japanese Drift Master [FOTO]

Ispirata al mondo del gaming per un reinterpretazione audace del city-SUV elettrico Inster, la concept car Hyundai Insteroid fa il suo debutto nel mondo dei videogame approdando nel gioco di drifting virtuale JDM: Japanese Drift Master. Primo modello elettrico a entrare nell’open-world virtuale di Japenese Drift Master, la Insteroid riflette l’approccio innovativo di Hyundai nel dialogare con le generazioni native digitali, trovando un canale di contatto nel mondo videoludico.

Così mobilità e gioco si intersecano

La Hyundai Insteroid, showcar che si fa emblema della gamification applicata alla mobilità, avvicina così il brand sudcoreano al pubblico più giovane, come sottolinea Sungwon Jee, Senior Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai: “Il debutto in-game di Insteroid in JDM: Japanese Drift Master ha messo in mostra il suo design all’avanguardia e le sue caratteristiche prestazionali, offrendo al contempo al pubblico nativo digitale un’esperienza immersiva. Con la presenza del nostro concept nel mondo delle corse di virtual drifting, stiamo ridefinendo il modo in cui mobilità e gioco si intersecano per ispirare il futuro, un passo coraggioso nella nostra strategia di content marketing per creare una connessione con il brand e coinvolgere i consumatori più giovani attraverso una narrazione esperienziale”.

L’annuncio dell’approdo di Insteroid in JDM: Japenese Drift Master è avvenuto in occasione di un evento esclusivo organizzato da Hyundai in Giappone, la “Insteroid Night by Hyundai” con protagonista la concept car tra gli appassionati di videogiochi e di auto, che hanno potuto provare una doppia esperienza immersiva, guidando la Insteroid in una cabina di gioco interattiva e confrontandola con la sua controparte virtuale nel gioco.

Anche Ioniq 5 e Inster nel nuovo videogame di drift

Oltre alla Insteroid, la collaborazione tra Hyundai e Gaming Factor, sviluppatore polacco di JDM: Japanese Drift Master, ha portato nel gioco anche Ioniq 5 e Inster, che appariranno come veicoli NPC. Il gioco, già disponibile su Steam, arriverà su Xbox Serie X|S il 21 novembre 2025 e su PlayStation 5 a inizio 2026.

Rate this post