Incentivi auto 2025: riattivata la piattaforma del MASE per voucher e immatricolazioni

A partire dalle ore 13 di oggi venerdì 31 ottobre, dopo una concitata fase di attesa, sono state riattivate le funzionalità della piattaforma informatica, gestita da SOGEI per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), relativa agli incentivi auto. Un risultato al quale ha contribuito l’impegno dell’UNRAE, l’associazione della Case auto estere operative in Italia, che nella ultime ore ha avuto un costante e serrato confronto con le strutture tecniche del MASE.

I voucher generati il 22 ottobre possono ora essere validati

Ora si potrà dunque procedere alla validazione dei voucher generati e prenotati dai beneficiari lo scorso 22 ottobre e alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetti degli incentivi previsti dalla specifica misura ministeriale. UNRAE fa sapere che le difficoltà operative che hanno causato l’interruzione delle operazioni previste non sono dipese dalle Case auto né dai concessionari, ma da aspetti tecnici-informatici che ora sono stati definitivamente risolti.

Criticità tecniche superate

La complessità del sistema informatico, spiega UNRAE, ha richiesto numerosi interventi di allineamento tra strutture istituzionali e associazioni, in particolare sullo schema di calcolo degli incentivi. In questo contesto, UNRAE ha giocato un ruolo centrale, collaborando con le strutture tecniche del MASE fin dalla formulazione del decreto per risolvere criticità operative e interpretative.

L’associazione ha inoltre sollecitato chiarimenti immediati per operatori e beneficiari, con la pubblicazione di FAQ e avvisi ministeriali aggiornati. La riapertura della piattaforma informatica, sottolinea UNRAE, potrebbe consentire di valorizzare i risultati ottenuti, tra cui la generazione di 55.680 voucher, evitando che gli sforzi finora compiuti vengano vanificati.

