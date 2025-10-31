Incentivi auto 2025: riattivata la piattaforma del MASE per voucher e immatricolazioni

UNRAE in prima linea per la risoluzione dello stop e la ripresa operativa

di Gaetano Scavuzzo31 Ottobre, 2025

Incentivi auto 2025

Incentivi auto 2025: riattivata la piattaforma del MASE per voucher e immatricolazioni

A partire dalle ore 13 di oggi venerdì 31 ottobre, dopo una concitata fase di attesa, sono state riattivate le funzionalità della piattaforma informatica, gestita da SOGEI per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), relativa agli incentivi auto. Un risultato al quale ha contribuito l’impegno dell’UNRAE, l’associazione della Case auto estere operative in Italia, che nella ultime ore ha avuto un costante e serrato confronto con le strutture tecniche del MASE.

I voucher generati il 22 ottobre possono ora essere validati

Ora si potrà dunque procedere alla validazione dei voucher generati e prenotati dai beneficiari lo scorso 22 ottobre e alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetti degli incentivi previsti dalla specifica misura ministeriale. UNRAE fa sapere che le difficoltà operative che hanno causato l’interruzione delle operazioni previste non sono dipese dalle Case auto né dai concessionari, ma da aspetti tecnici-informatici che ora sono stati definitivamente risolti.

Criticità tecniche superate

La complessità del sistema informatico, spiega UNRAE, ha richiesto numerosi interventi di allineamento tra strutture istituzionali e associazioni, in particolare sullo schema di calcolo degli incentivi. In questo contesto, UNRAE ha giocato un ruolo centrale, collaborando con le strutture tecniche del MASE fin dalla formulazione del decreto per risolvere criticità operative e interpretative.

L’associazione ha inoltre sollecitato chiarimenti immediati per operatori e beneficiari, con la pubblicazione di FAQ e avvisi ministeriali aggiornati. La riapertura della piattaforma informatica, sottolinea UNRAE, potrebbe consentire di valorizzare i risultati ottenuti, tra cui la generazione di 55.680 voucher, evitando che gli sforzi finora compiuti vengano vanificati.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Hyundai Insteroid - Japanese Drift Master Mercedes AMG GT Track Sport concept - Test mimetica Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Suzuki Vision e-Sky Concept Nissan - Japan Mobility Show 2025 Range Rover Sport SV 2027 - Foto spia 30-10-2025 Toyota Corolla Concept 2025 Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Tutte le foto