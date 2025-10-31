Hyundai avvia la costruzione di un nuovo stabilimento per celle a combustibile a idrogeno a Ulsan

di Andrea Senatore31 Ottobre, 2025

Hyundai Motor Group a Ulsan in Corea del Sud ha avviato nelle scorse ore i lavori per la sua nuova fabbrica pensata esclusivamente per la produzione di celle a combustibile a idrogeno. Si tratta indubbiamente di un momento fondamentale per consolidare la leadership del Paese nella transizione energetica. Alla cerimonia hanno preso parte Jaehoon Chang, Vicepresidente Hyundai, il Ministro del Clima Sungwhan Kim, il Viceministro Shinhak Moon e altri rappresentanti governativi e locali, insieme a Ivana Jemelkova, CEO dell’Hydrogen Council.

Hyundai avvia i preparativi per il suo nuovo impianto di produzione di celle a combustibile

“Questo sito produttivo rappresenta l’impegno strategico di Hyundai Motor Group nel guidare la transizione verso una società basata sull’idrogeno”, ha dichiarato Chang. Lo stabilimento si estenderà su 43.000 metri quadrati e sostituirà un precedente impianto di trasmissioni, simbolo del passaggio dalla mobilità tradizionale a quella sostenibile. La struttura sarà completata entro il 2027, con una capacità annua di 30.000 celle a combustibile.

L’investimento di 930 miliardi di KRW punta a produrre celle a combustibile di nuova generazione e elettrolizzatori PEM ad alta efficienza, essenziali per la mobilità sostenibile e la produzione di idrogeno verde. Hyundai ha già testato elettrolizzatori modulari da 1 MW e sviluppa progetti da 5 MW a Jeju.

Hyundai avvia la costruzione di un nuovo stabilimento per celle a combustibile a idrogeno a Ulsan

L’impianto farà massiccio uso di tecnologie robotiche per ottimizzare efficienza e sicurezza e sarà una piattaforma avanzata per espandere l’ecosistema dell’idrogeno, con applicazioni che spaziano da auto e camion a autobus, navi e macchine edili. Hyundai ha inoltre firmato un accordo con KGM Commercial per la fornitura di celle a combustibile, rafforzando ulteriormente la strategia nazionale di sviluppo dell’idrogeno e la leadership tecnologica globale del gruppo. Con questo progetto, la casa coreana conferma il ruolo di protagonista nella mobilità a idrogeno, puntando a innovazione, sostenibilità e neutralità carbonica.

