ITALA, il grande ritorno: il 18 maggio sarà svelato il progetto di rilancio dello storico marchio torinese

Il brand ITALA, storico marchio torinese che ha caratterizzato la produzione industriale nel primo trentennio del Novecento, rimanendo in attività dal 1903 al 1934, si appresta a tornare in vita quasi un secolo dopo attraverso un operazione di revamping, una totale rimessa a nuovo, che si concretizzerà con un nuovo progetto industriale che punterà sul Made in Italy.

Il progetto di rilancio del marchio ITALA sarà illustrato il prossimo 18 maggio, al Museo dell’Auto di Torino, col quale ITALA ha stretto una partnership che prevederà una serie di iniziative, come annunciato nei giorni scorsi dal direttore Comunicazione & Marketing di ITALA, Massimo Di Tore, intervenendo alla presentazione del romanzo di Andrea Gentili, che ripercorre una delle più straordinarie imprese della storia della mobilità su ruote: il raid Pechino-Parigi del 1907.

Il romanzo e la ITALA Pechino-Parigi 35/45 HP

L’opera letteraria, attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti, ovvero il principe Scipione Borghese, il giornalista Luigi Barzini e il meccanico Ettore Guizzardi, propone un racconto in sui intrecciano avventura, innovazione e tensioni geopolitiche, restituendo il significato profondo di una sfida che contribuì ad affermare l’automobile come simbolo di progresso e modernità.

In occasione della presentazione del libro è stata anche esposta la ITALA Pechino-Parigi 35/45 HP, appartenente alla collezione del Museo dell’Auto di Torino, con il Conservatore del MAUTO, Davide Lorenzone, che ne ha aperto il cofano per mostrarne le caratteristiche meccaniche e per illustrare gli interventi di restauro realizzati per i raid successivi a quello del 1907, fino all’ultimo intervento realizzato dal Centro di Conservazione e Restauro.

Rate this post