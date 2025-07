Opel Mokka alla scoperta delle Terme Euganee [FOTO]

Opel Mokka, SUV compatto che ha fatto da precursore della mobilità elettrica, oggi si caratterizza per la varietà di motorizzazioni che offre nella propria gamma assicurando ampia libertà di scelta. Tra le diverse opzioni, che comprendono il 100% elettrico, l’ibrido a 48 Volt e il benzina, Opel Mokka si affida al motore 1.2 benzina da 136 CV con cambio manuale a 6 rapporti per accompagnarci nel viaggio verso il Veneto ed il Parco Termale Euganeo.

In viaggio col benzina 1.2 da 136 CV

La motorizzazione benzina da 136 CV, che rappresenta la versione d’ingresso della gamma Opel Mokka, combina un buon dinamismo di guida con una buona efficienza, come sottolineato dai consumi dichiarati di 17 km/litro. A queste caratteristiche, la Opel Mokka aggiunge l’elevato comfort di bordo, grazie anche alla presenza dei sedili ergonomici che permettono di affrontare comodamente anche i viaggi più lunghi, oltre che all’elevata insonorizzazione che garantisce silenzio nell’abitacolo e alla capacità delle sospensioni di assorbire ogni imperfezione stradale.

Le proprietà benefiche delle acque termali

Il comfort di viaggio garantito dalla Opel Mokka fa da preludio all’arrivo al Parco Termale Euganeo, prima area termale d’Europa, che vanta la presenza di un centro termale in ogni hotel, con oltre 240 piscine termali nelle quali potersi rilassare immersi nel tepore dell’acqua a 37°C. L’acqua delle Terme Euganee filtra dai bacini delle Prealpi, a circa 2.000 metri di altitudine, defluendo nel sottosuolo per circa 80 km, fino a 3.000 metri di profondità, prima di arrivare alle sorgenti. Nella risalita in superficie l’acqua sgorga a 87° C ed è ricca di diversi sali minerali, come sodio, potassio, magnesio, iodio, bromo e silicio, rendendo l’acqua termale di Abano e Montegrotto altamente efficace nel rilassamento muscolare e nell’alleviamento del dolore, tanto da diventare anche terapia per i programmi riabilitativi.

Rate this post