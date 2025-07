Jaecoo: partnership con Universal Pictures per “Jurassic World-La Rinascita”

Jaecoo ha annunciato una collaborazione strategica con Universal Pictures per il film “Jurassic World – La Rinascita”, uscito globalmente il 2 luglio 2025. Il marchio del Gruppo Chery, pensato per un pubblico urbano amante dell’avventura, unisce stile metropolitano e capacità fuoristradistiche. Il nome stesso nasce dalla fusione tra “Jäger” (cacciatore) e “Cool”, richiamando uno spirito esplorativo e temerario. La partnership con il nuovo capitolo della saga di Jurassic World riflette perfettamente questa filosofia: affrontare territori inesplorati e sfide estreme, proprio come i protagonisti del film.

Jaecoo e Jurassic World-La Rinascita danno vita a un’inedita avventura

Quando l’innovazione off-road incontra l’avventura di Jurassic World – La Rinascita, nasce un connubio unico tra tecnologia e natura selvaggia. Nel film, i protagonisti attraversano un’isola proibita per recuperare il DNA dei dinosauri, trovandosi a fronteggiare sfide estreme. Qui entra in gioco la tecnologia Jaecoo: il sistema di trazione integrale ARDIS, con sette modalità di guida e capacità di guado fino a 600 mm, e le telecamere a 540° con funzione “chassis trasparente” offrono sicurezza e controllo. La tecnologia SHS Super Hybrid garantisce autonomia e prestazioni efficienti in ogni condizione.

La collaborazione tra JAECOO e Jurassic World – La Rinascita celebra lo spirito d’avventura e la forza esplorativa. Il marchio offrirà al pubblico esperienze immersive e multisensoriali, permettendo ai consumatori di vivere in prima persona l’essenza del fuoristrada attraverso scenari innovativi ispirati alla natura selvaggia e alla vita preistorica. Questo connubio tra tecnologia off-road e arte cinematografica crea un ponte tra immaginazione e realtà.

JAECOO, marchio specializzato in SUV urbani e off-road, nasce dall’unione dei concetti di “cacciatore” e “cool”, esprimendo un mix di eleganza, performance e spirito d’esplorazione. Forte di un’esperienza decennale nel settore e di un team internazionale di designer, Jaecoo propone veicoli robusti ma sofisticati, pensati per affrontare le sfide della città e della natura. L’obiettivo è guidare una nuova era di mobilità, unendo capacità fuoristrada, tecnologia intelligente e soluzioni sostenibili per un’esperienza più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

