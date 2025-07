Porsche Cayenne EV: le prossime novità al Salone di Monaco 2025

La prossima generazione (la quarta) della Porsche Cayenne sarà 100% elettrica, anche se il marchio tedesco continuerà anche a produrre l’attuale versione termica, per dare un’alternativa ai clienti. La vettura a zero emissioni sta proseguendo la sua marcia di avvicinamento verso il debutto ufficiale e, nello scorso weekend, era presente al Goodwood Festival of Speed 2025.

Il prototipo mimetizzato

La futura elettrica della casa di Zuffenhausen, in versione prototipo e mimetizzata dalla classica copertura pre lancio, ha affrontato la salita di Goodwood, guidata da Gabriela Jílková, pilota di sviluppo del team di Formula E. La stessa Jílková aveva stabilito, nelle scorse settimane, il nuovo record per SUV con la Cayenne elettrica sul percorso in salita di 914 metri di Shelsley Walsh.

Tra gli elementi distintivi di questo futuro modello ci sarà il sistema di sospensioni Porsche Active Ride, di cui era dotato il prototipo quasi di produzione. Garantendo la massima trazione e comfort, anche in caso di frenate brusche, curve e forti accelerazioni.

Appuntamento a Monaco

Il prossimo evento pubblico della Cayenne elettrica sarà il Salone di Monaco 2025, in programma nella città tedesca dal 9 al 14 settembre. Non verrà ancora mostrata in veste definitiva, ma potrebbe far cadere un po’ di camuffatura e, soprattutto, dovrebbero venir svelati i primi dati tecnici di questo prossimo modello. Potendo così avere le prime vere informazioni ufficiali, in attesa del lancio ufficiale presumibilmente in arrivo nel corso del 2026.

