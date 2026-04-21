Pirelli Design: alla Milano Design Week debuttano le versioni brandizzate di Kutyna e LaFlaminia

Pirelli sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il dialogo tra il proprio universo industriale e il mondo del progetto, portando in scena una serie di oggetti che traducono i codici del brand in linguaggi d’arredo, lifestyle e alta gamma. Al centro della presenza del marchio ci sono le versioni personalizzate di Kutyna e LaFlaminia, due creazioni firmate da Pier Paolo Rauco, fondatore dello studio romano Archi.mo.ra, che segnano l’avvio di una collaborazione costruita attorno a valori condivisi come italianità, attenzione al dettaglio e capacità di reinterpretare il passato con uno sguardo contemporaneo.

Durante la manifestazione, in diversi punti della città, esposti anche altri prodotti personalizzati con lo stile Pirelli

Le due novità debuttano proprio durante la settimana milanese del design, diventando il fulcro di una presenza più ampia con cui Pirelli Design, divisione del Gruppo dedicata ai progetti lifestyle e design, mette in evidenza anche altre collaborazioni già attive attraverso esposizioni diffuse in diversi punti della città.

Tra gli elementi più interessanti di questa edizione figurano proprio Kutyna e LaFlaminia, due oggetti diversi ma accomunati dallo stesso principio progettuale. Kutyna nasce come sedia telescopica a scomparsa, ispirata al bicchiere telescopico che ha attraversato l’immaginario italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta. È un oggetto che gioca con la trasformazione: quando è completamente chiusa può funzionare come coffee table, mentre regolando l’altezza si trasforma progressivamente fino a diventare uno sgabello. Alla base di questa versatilità c’è un meccanismo raffinato che garantisce stabilità e sicurezza in ogni configurazione.

Il progetto rivela un forte contenuto tecnico, ma anche una componente artigianale importante. La struttura è realizzata in policarbonato trasparente, con poggiapiedi in tubolare cromato, mentre ogni elemento viene assemblato e rifinito manualmente in un processo che unisce ingegnerizzazione e manifattura Made in Italy. Tra le varianti previste c’è anche una versione dotata di illuminazione LED a basso consumo.

Dallo stesso principio nasce LaFlaminia, lampada regolabile in altezza che utilizza il medesimo sistema telescopico brevettato. Anche qui il progetto ruota attorno all’idea di trasformazione: il dispositivo consente di modificare forma, altezza e diffusione della luce, adattando l’oggetto a diverse situazioni d’arredo. Il risultato è una lampada che non si limita a illuminare, ma entra in dialogo con lo spazio in modo dinamico.

Nelle versioni sviluppate per Pirelli, Kutyna e LaFlaminia acquisiscono una serie di dettagli che richiamano con immediatezza il mondo del marchio. Tra gli elementi distintivi ci sono la finitura gommata della base e del top, impreziosita dal logo parentesi in grigio, il cuscino nero della seduta con profilo giallo Pirelli, il coperchietto della sede di ricarica anch’esso giallo e segnato dal celebre logo P lunga. Sono interventi misurati ma riconoscibili, che permettono agli oggetti di mantenere la propria identità progettuale aggiungendo una lettura coerente con il linguaggio Pirelli.

Le nuove versioni verranno presentate ufficialmente giovedì 23 aprile in occasione di un evento del Fuorisalone al Bulgari Hotel. Per tutta la durata della Design Week, saranno inoltre visibili nelle vetrine COIN di Corso Vercelli, all’interno del punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store Kutyna nel quartiere Brera. La commercializzazione partirà da luglio, attraverso il sito Kutyna e i principali department store COIN.

La presenza di Pirelli in città, però, non si esaurisce con questi due oggetti. Attraverso Pirelli Design, il marchio porta a Milano anche altre collaborazioni che ampliano il racconto del brand oltre il settore automotive. Nello showroom Interni di Via Turati sono esposti, accanto a una show tyre di Formula 1, tre prodotti a marchio Pirelli: la Ciclotte Exercise Bike realizzata da Multi Design, il calciobalilla di lusso CRISTALLINO TECKELL e lo speaker bluetooth iXOOST Pirelli P Zero Sound. Tutti questi oggetti condividono una forte ispirazione motorsport, evidente nei colori, nelle grafiche e nei richiami visivi al mondo della Formula 1, di cui Pirelli è fornitore unico.

A completare il percorso ci sono anche i ledwall installati in diverse zone della città, dedicati al nuovo maxi-rib PIRELLI 47, ultimo nato della gamma PIRELLI SPEEDBOATS, che celebra la collaborazione ultraventennale con Sacs Tecnorib. È un ulteriore tassello di una strategia che punta a far vivere il marchio in contesti differenti, mantenendo però sempre chiaro il legame con performance, ricerca e riconoscibilità estetica.

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