Kia Italia rafforza il team Marketing e Comunicazione con Chiara Pierfelici e Alice Teso

Doppia novità organizzativa nella Direzione Marketing del brand

di Gaetano Scavuzzo3 Novembre, 2025

Kia Italia

Kia Italia, confermando l’impegno nel potenziare la propria strategia di comunicazione e nel valorizzare le competente interne, annuncia due novità organizzative all’interno della divisione CX & Brand Marketing Communication diretta da Giuseppe Mazzara.

La prima riguarda il rientro di Chiara Pierfelici nel team Comunicazione PR come PR Assistant Manager. Riportando ad Andre Frignani, PR Manager di Kia Italia, Pierfelici avrà il compito di contribuire alla gestione delle relazioni con i media e al coordinamento delle attività di pubbliche relazioni, con l’obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato italiano.

La seconda novità riguarda la nomina di Alice Teso a Brand Content & Digital Marketing Specialist, con l’obiettivo di sviluppare la produzione di contenuti digitali e multicanale a supporto delle iniziative di marketing e brand communication.

Articoli correlati

Nuova Kia Sportage in promozione da 299 € al mese Nuova Kia Sportage in promozione da 299 € al mese
Auto

Nuova Kia Sportage in promozione da 299 € al mese

Il rinnovato SUV in versione benzina 1.6 TGDi Business offre un vantaggio cliente di 4.500 €
La Kia Sportage, best-seller della Casa sudcoreana che rappresenta una certezza per il brand anche alle nostre latitudini, come testimoniano

