Kia Italia rafforza il team Marketing e Comunicazione con Chiara Pierfelici e Alice Teso
Doppia novità organizzativa nella Direzione Marketing del brand
Kia Italia
Kia Italia, confermando l’impegno nel potenziare la propria strategia di comunicazione e nel valorizzare le competente interne, annuncia due novità organizzative all’interno della divisione CX & Brand Marketing Communication diretta da Giuseppe Mazzara.
La prima riguarda il rientro di Chiara Pierfelici nel team Comunicazione PR come PR Assistant Manager. Riportando ad Andre Frignani, PR Manager di Kia Italia, Pierfelici avrà il compito di contribuire alla gestione delle relazioni con i media e al coordinamento delle attività di pubbliche relazioni, con l’obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato italiano.
La seconda novità riguarda la nomina di Alice Teso a Brand Content & Digital Marketing Specialist, con l’obiettivo di sviluppare la produzione di contenuti digitali e multicanale a supporto delle iniziative di marketing e brand communication.
