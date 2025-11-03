Lamborghini, risultati primi nove mesi 2025: 8.140 vetture consegnate e 2,41 miliardi di euro di fatturato

La Casa di Sant'Agata Bolognese conferma la propria solidità nonostante l'impatto dei dazi statunitensi

di Gaetano Scavuzzo3 Novembre, 2025

Lamborghini

Lamborghini, risultati primi nove mesi 2025: 8.140 vetture consegnate e 2,41 miliardi di euro di fatturato

I risultati del terzo trimestre 2025 di Lamborghini confermano la solidità della situazione economico-finanziaria della Casa di Sant’Agata Bolognese che ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con 8.140 vetture consegnate, per un fatturato di 2,41 miliardi di euro e un risultato operativo di 592 milioni di euro.

Si tratta di numeri che, seppur in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2024, si mantengono tra i più alti del settore e testimoniano la capacità del marchio emiliano di mantenere una redditività sostenibile, con una profittabilità che si attesta al 24,6%, in linea con i migliori player del mercato del lusso.

Winkelmann: “Il nostro modello industriale è forte”

Trend positivo nonostante l’impatto dei dazi americani come sottolinea il CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann: “I risultati ottenuti nel trimestre confermano la forza del nostro modello industriale e la coerenza della nostra strategia, nonostante l’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e le politiche tariffarie statunitensi che incidono sul nostro primo mercato. Il nostro focus rimane sul consolidamento della gamma ora completamente ibrida, continuando a investire su innovazione, qualità e valore del marchio”.

Temerario pronta al debutto sul mercato

Nei primi nove mesi del 2025 Lamborghini ha venduto 3.683 vetture nell’area EMEA, 2.541 unità nelle Americhe e 1.916 nella macroregione Asia-Pacifico. Il terzo trimestre della Casa del Toro è stato inoltre segnato dal debutto dinamico della Temerario, la nuova supercar ibrida V8 che ha completato la transizione verso una gamma interamente elettrificata, e che ha raccolto ordini utili a coprire circa un anno di produzione, in vista dell’ingresso sul mercato che avverrà entro fine 2025. Altro momento significativo per il brand è stato il debutto della Lamborghini Fenomeno alla Monterey Car Week, con la nuova few-off realizzata in soli 29 esemplari che nella sua anteprima californiana ha celebrato l’eccellenza stilistica e progettuale del Centro Stile Lamborghini.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Lamborghini

Foto

Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Premio Auto Europa 2026 - Finaliste Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Hyundai Insteroid - Japanese Drift Master Mercedes AMG GT Track Sport concept - Test mimetica Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Suzuki Vision e-Sky Concept Tutte le foto