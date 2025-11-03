Lamborghini, risultati primi nove mesi 2025: 8.140 vetture consegnate e 2,41 miliardi di euro di fatturato

I risultati del terzo trimestre 2025 di Lamborghini confermano la solidità della situazione economico-finanziaria della Casa di Sant’Agata Bolognese che ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con 8.140 vetture consegnate, per un fatturato di 2,41 miliardi di euro e un risultato operativo di 592 milioni di euro.

Si tratta di numeri che, seppur in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2024, si mantengono tra i più alti del settore e testimoniano la capacità del marchio emiliano di mantenere una redditività sostenibile, con una profittabilità che si attesta al 24,6%, in linea con i migliori player del mercato del lusso.

Winkelmann: “Il nostro modello industriale è forte”

Trend positivo nonostante l’impatto dei dazi americani come sottolinea il CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann: “I risultati ottenuti nel trimestre confermano la forza del nostro modello industriale e la coerenza della nostra strategia, nonostante l’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e le politiche tariffarie statunitensi che incidono sul nostro primo mercato. Il nostro focus rimane sul consolidamento della gamma ora completamente ibrida, continuando a investire su innovazione, qualità e valore del marchio”.

Temerario pronta al debutto sul mercato

Nei primi nove mesi del 2025 Lamborghini ha venduto 3.683 vetture nell’area EMEA, 2.541 unità nelle Americhe e 1.916 nella macroregione Asia-Pacifico. Il terzo trimestre della Casa del Toro è stato inoltre segnato dal debutto dinamico della Temerario, la nuova supercar ibrida V8 che ha completato la transizione verso una gamma interamente elettrificata, e che ha raccolto ordini utili a coprire circa un anno di produzione, in vista dell’ingresso sul mercato che avverrà entro fine 2025. Altro momento significativo per il brand è stato il debutto della Lamborghini Fenomeno alla Monterey Car Week, con la nuova few-off realizzata in soli 29 esemplari che nella sua anteprima californiana ha celebrato l’eccellenza stilistica e progettuale del Centro Stile Lamborghini.

