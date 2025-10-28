Kia PV5 Cargo: quasi 700 km con una ricarica, un van da record

La Kia PV5 Cargo stabilisce un record mondiale di percorrenza per un veicolo commerciale leggero elettrico: 693,38 chilometri con una singola ricarica, a massimo carico. Si tratta del primo van 100% a zero emissioni del marchio coreano, entrato a far parte del Guinness World Records con questa prestazione, realizzata con la variante a 4 porte e la batteria da 71,2 kWh.

“Sebbene Kia sia entrata da poco nel mercato dei veicoli leggeri questo importantissimo traguardo è una testimonianza concreta della versatilità e dell’innovazione che contraddistinguono il primo PBV del brand e conferma che Kia è un concorrente temibile – le parole di Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe – PV5 combina efficienza, flessibilità e connettività intelligente”.

Il record di percorrenza

Durante questo record, il van del marchio coreano ha affrontato semafori, incroci, rotonde e il tipico traffico cittadino lungo un tragitto urbano ed extraurbano su anello di 58,2 chilometri, nelle condizioni che la maggior parte degli autisti di flotte percorre quotidianamente. Nel percorso di prova vi era anche un dislivello di circa 370 metri che PV5 ha affrontato ripetutamente, finendo di completare il circuito a pieno carico al dodicesimo giro.

Al volante del van, c’erano George Barrow, giornalista specializzato in veicoli commerciali e furgoni, e Christopher Nigemeier, Senior Engineer presso Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC). Il test è stato effettuato sotto la supervisione degli ispettori del TÜV Hessen e di buck Vermessung hanno controllato attentamente il processo di carico e verificato il rispetto delle specifiche di peso. Il percorso è stato registrato in ogni momento tramite tracciamento GPS e telecamere in cabina.

Il record è stato siglato lo scorso 30 settembre, su strade pubbliche tedesche nella zona a nord di Francoforte, con la PV5 Cargo Long Range nella variante 4 porte, con una batteria da 71,2 kWh, viaggiando con il massimo carico utile consentito di 665kg. In 22 ore e 30 minuti, con presa di ricarica e vano di carico sigillati, sono stati percorsi 693,38 chilometri.

Rate this post