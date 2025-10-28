Hyundai Ioniq 9: l’intelligenza artificiale trasforma la guida e l’interazione con l’auto

In Hyundai Ioniq 9 debutta Hyundai AI Assistant, l’assistente vocale di nuova generazione del Brand

di Andrea Senatore28 Ottobre, 2025

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9: l’intelligenza artificiale trasforma la guida e l’interazione con l’auto

Con il lancio di Ioniq 9, Hyundai porta l’intelligenza artificiale a un livello di integrazione senza precedenti nel settore automobilistico. Il terzo modello della gamma Ioniq non si limita a migliorare l’esperienza di guida: trasforma radicalmente il modo in cui conducenti e passeggeri interagiscono con il veicolo. Dai sistemi predittivi ai comandi vocali generativi, fino agli aggiornamenti over-the-air, Hyundai Ioniq 9 rappresenta il futuro della mobilità smart.

In Hyundai Ioniq 9 debutta Hyundai AI Assistant, l’assistente vocale di nuova generazione del Brand

Il cuore del sistema è Hyundai AI Assistant, un assistente vocale avanzato che consente conversazioni naturali e coerenti con il contesto. Basta un semplice “Hey Hyundai” per attivarlo: l’assistente risponde a domande aperte, gestisce il clima, i media e fornisce indicazioni di viaggio basate su traffico e preferenze personali. Attualmente supporta sei lingue, tra cui italiano, inglese e tedesco.

A bordo, Hyundai Ioniq 9 integra anche sistemi predittivi che ottimizzano la guida: la frenata rigenerativa intelligente, il climatizzatore HVAC avanzato e il Hyundai EV Route Planner garantiscono autonomia, comfort ed efficienza in ogni condizione. Il Remote Smart Parking Assist 2 consente manovre automatiche anche senza conducente a bordo, perfetto per parcheggi urbani stretti.

Hyundai ha rafforzato la sua strategia AI con una partnership strategica con NVIDIA, sviluppando veicoli definiti dal software (SDV), digital twin e piattaforme AI adattabili per esperienze di guida sempre più automatizzate e connesse.

Hyundai Ioniq 9: l’intelligenza artificiale trasforma la guida e l’interazione con l’auto

Non manca l’attenzione alla privacy: i dati vengono elaborati localmente e trasmessi in forma criptata, i campioni vocali online vengono conservati solo per 90 giorni e l’assistente può essere completamente disattivato. Hyundai garantisce così controllo, trasparenza e sicurezza, offrendo una mobilità digitale evoluta senza rinunciare alla fiducia degli utenti. Hyundai Ioniq 9 segna un passo avanti decisivo nella mobilità del futuro, unendo intelligenza artificiale, sicurezza e interazione avanzata in un ecosistema connesso e affidabile.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Hyundai Ioniq 9, una poltrona per 7 Hyundai Ioniq 9, una poltrona per 7
Auto

Hyundai Ioniq 9, una poltrona per 7

Comodità estrema per il Suv elettrico manifesto tecnologico del marchio coreano
Nel contesto della sede romana di Soho House, dove comfort e condivisione degli spazi creano interazione tra i soci, la

Ultime news Hyundai

Foto

FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Honda Prelude 2026 - Foto ufficiali Kia EV4 GT - Prototipo Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana Maserati MCPURA Carabinieri Omoda 4 Ultra Chevrolet Corvette E-Ray 2025 - Prova Ghisallo Audi Q4 e-tron 2026 - Foto spia 27-10-2025 Lamborghini 350 GT - Auto e Moto d'Epoca 2025 Ferrari F76 Suzuki Capsule Collection 2025 Tutte le foto