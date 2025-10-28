Hyundai Ioniq 9: l’intelligenza artificiale trasforma la guida e l’interazione con l’auto

Con il lancio di Ioniq 9, Hyundai porta l’intelligenza artificiale a un livello di integrazione senza precedenti nel settore automobilistico. Il terzo modello della gamma Ioniq non si limita a migliorare l’esperienza di guida: trasforma radicalmente il modo in cui conducenti e passeggeri interagiscono con il veicolo. Dai sistemi predittivi ai comandi vocali generativi, fino agli aggiornamenti over-the-air, Hyundai Ioniq 9 rappresenta il futuro della mobilità smart.

In Hyundai Ioniq 9 debutta Hyundai AI Assistant, l’assistente vocale di nuova generazione del Brand

Il cuore del sistema è Hyundai AI Assistant, un assistente vocale avanzato che consente conversazioni naturali e coerenti con il contesto. Basta un semplice “Hey Hyundai” per attivarlo: l’assistente risponde a domande aperte, gestisce il clima, i media e fornisce indicazioni di viaggio basate su traffico e preferenze personali. Attualmente supporta sei lingue, tra cui italiano, inglese e tedesco.

A bordo, Hyundai Ioniq 9 integra anche sistemi predittivi che ottimizzano la guida: la frenata rigenerativa intelligente, il climatizzatore HVAC avanzato e il Hyundai EV Route Planner garantiscono autonomia, comfort ed efficienza in ogni condizione. Il Remote Smart Parking Assist 2 consente manovre automatiche anche senza conducente a bordo, perfetto per parcheggi urbani stretti.

Hyundai ha rafforzato la sua strategia AI con una partnership strategica con NVIDIA, sviluppando veicoli definiti dal software (SDV), digital twin e piattaforme AI adattabili per esperienze di guida sempre più automatizzate e connesse.

Non manca l’attenzione alla privacy: i dati vengono elaborati localmente e trasmessi in forma criptata, i campioni vocali online vengono conservati solo per 90 giorni e l’assistente può essere completamente disattivato. Hyundai garantisce così controllo, trasparenza e sicurezza, offrendo una mobilità digitale evoluta senza rinunciare alla fiducia degli utenti. Hyundai Ioniq 9 segna un passo avanti decisivo nella mobilità del futuro, unendo intelligenza artificiale, sicurezza e interazione avanzata in un ecosistema connesso e affidabile.

Rate this post