XPENG: doppio riconoscimento per il brand cinese nel sondaggio di Auto Bild

XPENG mette a segno un risultato che difficilmente passa inosservato. La casa di Guangzhou, infatti, ha conquistato un doppio riconoscimento nell’indagine “I migliori marchi in tutte le classi” realizzata dalla rivista tedesca Auto Bild, imponendosi in due ambiti particolarmente strategici per la propria crescita in Europa. Da una parte il marchio è stato premiato come punto di riferimento tra i veicoli a trazione elettrica, dall’altra ha ottenuto il titolo di leader per il rapporto qualità-prezzo nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Un risultato di peso, reso ancora più significativo dal fatto che per XPENG si trattava della prima partecipazione al sondaggio.

In Germani Auto Bild premia XPENG

Per un costruttore nato nel 2014, il doppio successo assume un valore che va oltre il semplice dato statistico. Entrare in un’indagine di questo tipo e posizionarsi subito davanti a marchi storici e a competitor già ben radicati sul mercato europeo significa dimostrare una capacità concreta di farsi spazio in un panorama sempre più competitivo. Non si tratta soltanto di notorietà crescente, ma della conferma che la proposta del marchio riesce a essere percepita come credibile anche da un pubblico esigente come quello tedesco.

A sottolinearlo è stato anche Giuseppe Rovito, Managing Director di XPENG Italia e consigliere delegato di ATFLOW, importatore e distributore del brand nel nostro Paese. Nel commentare il risultato, Rovito ha evidenziato come questo doppio primato rappresenti un traguardo importante per un marchio ancora giovane, ma già capace di distinguersi per completezza dell’offerta e contenuto tecnologico. Secondo il manager, i lettori hanno premiato non solo la competitività dei modelli XPENG, ma soprattutto l’efficienza della tecnologia elettrica sviluppata dall’azienda, fatta di prestazioni elevate, batterie sostenibili e ricariche estremamente rapide.

Nel dettaglio, XPENG ha ottenuto il 74,72% dei voti nella categoria dedicata ai veicoli a propulsione elettrica, conquistando così il primo posto davanti a numerosi rivali internazionali. Un’affermazione netta, che conferma quanto il brand venga ormai percepito come uno dei protagonisti più interessanti del panorama EV. A questo si aggiunge il successo nel comparto dei SUV di grandi dimensioni, dove XPENG ha raggiunto il vertice nella voce “Prezzo/Prestazioni” con il 58,09% dei consensi. In questo caso un ruolo chiave lo ha avuto la XPENG G9, ammiraglia del marchio, che abbina dimensioni generose, abitabilità elevata e una dotazione di serie molto ricca.

Il sondaggio di Auto Bild, arrivato alla sua 15ª edizione, rappresenta uno dei riferimenti più osservati in Germania quando si parla di percezione del marchio automobilistico. Quest’anno circa 50.000 lettori hanno espresso le loro preferenze, valutando 52 costruttori distribuiti in 14 classi di veicoli e secondo 19 criteri che spaziano da qualità e design fino alla competitività commerciale. In questo contesto, XPENG è stata indicata dalla testata come uno dei marchi più rilevanti dell’edizione.

A sostenere questa crescita c’è una base tecnica molto precisa. La G9, così come la G6 e la berlina sportiva P7+, utilizza una piattaforma di nuova generazione a 800 Volt, uno degli elementi più distintivi della proposta XPENG. L’architettura si abbina a batterie 5C-LFP ad alto voltaggio, prive di minerali rari come cobalto e nichel, con un approccio che punta quindi anche sulla sostenibilità. Sul fronte della ricarica, i numeri sono particolarmente significativi: la G9 arriva fino a 525 kW, mentre P7+ e G6 raggiungono rispettivamente 446 kW e 451 kW. Valori che consentono di passare dal 20 all’80% in appena 12 minuti.

Altro aspetto centrale è la filosofia dell’equipaggiamento. XPENG punta infatti su una formula quasi all-inclusive, riducendo al minimo il ricorso agli optional. Tra le tecnologie offerte di serie figurano i sistemi di assistenza XPILOT, il portellone elettrico, la pompa di calore e il climatizzatore bizona con purificazione dell’aria. Completano il quadro le condizioni di garanzia: 5 anni o 120.000 km per i modelli G6 e G9, 5 anni di assistenza stradale e 8 anni o 160.000 km per la batteria di trazione.

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