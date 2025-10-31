Lamborghini Torino: inaugurato il nuovo showroom da 1.400 mq, il settimo in Italia [FOTO]

Lamborghini annuncia l’apertura del suo nuovo showroom di Torino. Inaugurato nella giornata di giovedì 30 ottobre, il concessionario torinese della Casa del Toro è il settimo in Italia, e il numero 185 nel mondo, e rappresenta un ulteriore passo del percorso di espansione e di crescita sul territorio nazionale del costruttore di Sant’Agata Bolognese.

Struttura con showroom, officina e area Ad Personam

Il nuovo concessionario Lamborghini Torino, che si trova in corso Allamano, nel capoluogo piemontese, si estende su una superficie di 1.400 metri quadrati, composti da showroom ed officina, oltre ad un spazio dedicato a Ad Personam, il programma di personalizzazione che permette ai clienti di customizzare molti aspetti della vettura creando la propria Lamborghini “su misura”.

All’inaugurazione del nuovo showroom sotto la Mole, che ha visto la partecipazione di circa 500 ospiti, erano presenti Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, e Federico Foschini, Responsabile Marketing e Vendite di Lamborghini. Insieme a loro anche i due rappresentanti della concessionari torinese: Gabriele Vigo, General Manager, e Rinaldo “Dindo” Capello, Presidente e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, oggi imprenditore nel settore auto.

Winkelmann ha affermato: “È con grande entusiasmo che inauguriamo oggi Lamborghini Torino, un segnale concreto del nostro impegno verso l’Italia, nazione che ci rappresenta non soltanto per le nostre radici, ma anche per l’eccellenza che incarna il marchio Lamborghini. Questa apertura testimonia la solidità della nostra strategia di crescita globale e di ibridizzazione, che portiamo avanti continuando a offrire supersportive altamente emozionali ed esperienze uniche e autentiche ai nostri clienti”.

Tra supercar di oggi e miti del passato

Ad accogliere gli ospiti c’erano tre modelli dell’attuale gamma Lamborghini, ovvero Temerario, Revuelto e Urus SE, insieme ad alcune delle vetture più iconiche della Casa di Sant’Agata Bolognese, dalle recenti Urus Performante e Huracan Sterrato fino alla leggendarie Miura e Countach.

Rate this post