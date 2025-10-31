Volkswagen: nonostante un contesto difficile il gruppo mostra alcuni progressi

Volkswagen registra progressi discreti in un contesto difficile. Nei primi nove mesi del 2025, il Gruppo ha evidenziato un quadro contrastante: “Da un lato, i nostri veicoli elettrici e con motore a combustione hanno avuto successo sul mercato. L’offensiva di prodotto sta portando frutti: in Europa, un’auto elettrica su quattro appartiene al Gruppo Volkswagen. E continuiamo a registrare buoni progressi con il programma di ristrutturazione avviato”, ha dichiarato Arno Antlitz, CFO e COO del Gruppo.

I ricavi del Gruppo Volkswagen sono aumentati dell’1% nei primi 9 mesi del 2025

Dall’altro lato, il risultato finanziario è stato significativamente più debole rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Ciò è in parte conseguente all’aumento della produzione di veicoli elettrici, che portano margini minori. Inoltre, abbiamo registrato oneri per 7,5 miliardi di euro, principalmente dovuti all’aumento dei dazi, all’adeguamento della strategia di prodotto di Porsche e a una svalutazione del valore di Porsche. Escludendo questi oneri, il margine operativo del Gruppo è del 5,4%, un dato apprezzabile nell’attuale contesto economico.”

Il CFO e COO del Gruppo, ha anche evidenziato che “l’aumento delle tariffe commerciali e i conseguenti effetti negativi sui volumi gravano sui conti per un ammontare fino a 5 miliardi di euro su base annua. Tali effetti continueranno a persistere ed è per questo che dobbiamo attuare con rigore i programmi di performance in corso, portare avanti misure volte all’efficienza e sviluppare nuovi approcci. La nostra attenzione si concentrerà, tra l’altro, sull’utilizzare in modo mirato le nostre economie di scala e sullo sfruttare ancor più efficacemente le sinergie all’interno del Gruppo.”

Nei primi nove mesi del 2025, i ricavi del Gruppo Volkswagen sono stati pari a 238,7 miliardi di euro, con un risultato operativo di 5,4 miliardi, in calo del 58% rispetto all’anno precedente. Le vendite hanno superato i 6,6 milioni di veicoli, grazie alla crescita in Sud America, Europa Occidentale ed Europa Centrale e Orientale. In Europa occidentale gli ordini di veicoli 100% elettrici sono cresciuti del 64%, rappresentando circa il 22% del totale. Per il 2025, Volkswagen prevede un fatturato in linea con lo scorso anno, un ritorno operativo tra il 2,0% e il 3,0% e un flusso di cassa netto vicino a zero, confermando la strategia di ristrutturazione e ottimizzazione dei costi.

