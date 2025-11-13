Lamborghini: Umberto Tossini lascia il ruolo di Chief People, Culture & Organization Officer

Lamborghini saluta Umberto Tossini, che lascia il ruolo di Chief People, Culture & Organization Officer, concludendo il suo percorso professionale nella Casa di Sant’Agata Bolognese per affrontare nuove sfide lavorative.

Tossini, che ha fatto il suo ingresso in Lamborghini nel 2006 come Direttore delle Risorse Umane, ha attraversato varie fasi di evoluzione della governance del marchio del Toro, che hanno condotto all’attuale incarico focalizzato su Persone, Cultura e Organizzazione.

I principali risultati di Tossini in Lamborghini

Nel corso dei quasi vent’anni in Lamborghini, Tossini ha contribuito al raggiungimento di traguardi storici per l’azienda emiliana, come la localizzazione e l’avvio della produzione del SUV Urus all’interno dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese, grazie ad un piano di investimenti ad alto valore aggiunto per il territorio. Altro risultato significativo è stato l’avvio del progetto DESI (Dual Education System Italy), primo esempio di formazione professionale duale in Italia lanciato nel 2015. Più recentemente, Tossini ha curato con il team HR il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale, divenuto punto di riferimento per la gestione con le rappresentanze sindacali e per l’innovativa rimodulazione dell’orario di lavoro.

Attenzione al valore umano e all’ambiente di lavoro

La gestione di Umberto Tossini, sottolinea Lamborghini, si è contraddistinta per l’attenzione al valore umano e per il costante impegno nella creazione di un ambiente di lavoro equo e inclusivo, approccio che accompagnato la crescita dell’azienda anche in termini di organico, passato da poche centinaia di dipendenti agli attuali oltre 3.000 lavoratori. Anche la certificazione Top Employer, ottenuta da Lamborghini per dodici anni consecutivi, testimonia la bontà della pratiche di gestione delle persone adottate da Lamborghini sotto la leadership di Tossini.

Incarico ad interim a Winkelmann in attesa del successore

Ringraziando Umberto Tossini per il lavoro svolto in questi anni e augurandogli il meglio per il futuro, Lamborghini fa sapere che il ruolo di Chief People, Culture & Organization Officer è stato assegnato ad interim al CEO Stephan Winkelmann, in attesa dell’individuazione del successore di Tossini che verrà comunicato prossimamente.

