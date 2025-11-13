Audi: il futuro del design per guidare il cambiamento

L'incontro 'Design the Future' con l'hub di innovazione H-Farm

di Fabio Cavagnera13 Novembre, 2025

Audi

Audi: il futuro del design per guidare il cambiamento

Un incontro per parlare di design, di futuro e di cambiamento. È quanto fatto da Audi con ‘Design the Future’, un confronto tra la casa dei quattro anelli e la community di H-Farm, sul ruolo del design e delle strategie aziendali nel guidare il cambiamento. L’iniziativa è inserita all’interno della fattiva partnership fra Audi e l’hub di innovazione, ormai attiva quasi 10 anni, dal 2017.

Il ruolo del design

Il confronto è stato incentrato sul ruolo cardine del design e della sua centralità nell’evoluzione d’impresa, in cui i relatori hanno condiviso la loro visione con il pubblico. Sul palco di H-Farm sono intervenuti Timm Barlet, Managing Director Audi Italia, Paolo Ciuccarelli, Founding Director, Center for Design, presso Northeastern University (Boston), Gavin Ivester, Vice President Design di Cisco e Johannes Schafelner, Architect & Director presso Zaha Hadid Architects.

All’incontro, erano presenti anche i ragazzi di Audi We Generation, che hanno raccontato l’evento attraverso il punto di vista della Generazione Z, quindi da chi è più giovane. Inoltre, Audi e H-Farm stanno esplorando il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie come strumenti per generare valore, promuovere conoscenza e costruire una visione condivisa di futuro.

Il pensiero di Audi e degli altri relatori

Audi: il futuro del design per guidare il cambiamento

La casa tedesca, come dicevamo, è stata rappresentata da Timm Barlet. Il direttore di Audi Italia ha sottolineato come il design sia una forza in grado di plasmare il futuro e guidare il cambiamento: non solo dal punto di vista estetico, ma anche come elemento strategico nelle decisioni aziendali e nell’impatto sociale, capace di influenzare il mercato e la società.

Questa visione del marchio dei quattro anelli trova corrispondenza anche in Gavin Ivester, per il quale la chiarezza del design semplifica la complessità tecnologica e migliora la connessione tra persone. Analogamente Paolo Ciuccarelli si è soffermato su come i dati e l’informazione diventino strumenti di chiarezza e decisione consapevole, mentre Johannes Schafelner ha raccontato come spazio, materia e forma ridefiniscano il modo in cui viviamo l’architettura.

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Audi

Foto

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 BYD Sealion 7 Inter Edition BMW iX4 - Foto spia 13-11-2025 Audi - Livrea F1 2026 BMW iX3 M - Foto spia 13-11-2025 Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Tutte le foto