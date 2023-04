Lancia Gamma sarà il nome della nuova ammiraglia del marchio

In occasione della presentazione della concept car Lancia Pu+Ra HPE a Milano al Museo della Scienza e della tecnologia, il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha fatto altre importanti anticipazioni. La più interessante riguarda il nome della futura ammiraglia del marchio. Questo modello, che vedremo nel 2026, si chiamerà Lancia Gamma.

Lancia Gamma sarà una sportback lunga quasi 4,7 m che nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. L’auto sarà solo elettrica e sarà una vettura elegante e innovativa. La sua autonomia sarà di circa 700 km con una ricarica completa. Inoltre dovrebbe garantire tempi di ricarica piuttosto brevi. Napolitano ha definito questa auto “Pura e radicale fuori e innovativa dentro“.

Nelle intenzioni del marchio questo sarà un modello pensato per fare bene anche all’estero. Infatti Napolitano si aspetta un 50% di vendite in Italia e il resto in Europa. Quanto al luogo di produzione non è stato ancora ufficialmente confermato ma sappiamo già che gli stabilimenti in cui Stellantis fabbricherà auto su piattaforma STLA Medium sono Melfi in Italia, Sochaux in Francia e Eisenach in Germania. Dunque sarà una di queste fabbriche ad ospitare la futura Lancia Gamma.

Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori informazioni sulla nuova Lancia Gamma una vettura destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Vedremo dunque cos’altro emergerà.

