Carlos Tavares: “Volevano chiudessi Lancia ma ho detto no”

Carlos Tavares nei giorni scorsi ha confermato di aver ricevuto molte pressioni sia all’interno di Stellantis che al di fuori del gruppo per chiudere Lancia nel 2021, quando è avvenuta la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe da cui è nata Stellantis.

Lancia esiste ancora grazie a Carlos Tavares

Carlos Tavares ha dichiarato in proposito: “Non potete immaginare quante persone mi hanno chiesto di chiudere Lancia quando è stata creata Stellantis”. Ma il portoghese non ha mai avuto alcuna intenzione di rinunciare alla casa automobilistica piemontese che considera come uno dei suo tre brand premium insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo e pensa di poter rilanciare nei prossimi anni.

Carlos Tavares ha ricordato come Alfa Romeo sia già ritornata a fare utili e dunque può già iniziare a pensare ad un ritorno nel motorsport anche se ancora non si sa in quale categoria. La stessa cosa ora dovrebbe accadere anche con Lancia.

“Tutte le nostre attese sono concentrate nel fare esattamente la stessa cosa con Lancia, scommettendo sul suo ‘rinascimento’, dalla Ypsilon ai modelli futuri”, ha concluso Tavares. “E se questa visione si realizza, sarà nel nostro interesse, sia come appassionati di motorsport che come uomini d’affari, lavorare per accrescere ulteriormente il valore del marchio, anche tramite iniziative nel mondo delle corse automobilistiche”.

A proposito delle nuove Lancia Gamma e Delta, Carlos Tavares ha confermato di averle già viste e che sono davvero splendide. Con loro e con la nuova Lancia Ypsilon il rilancio del brand nei prossimi 10 anni dovrebbe essere una naturale conseguenza. Questa almeno è la speranza di tutti i fan del marchio che ha fatto la storia dell’auto in Italia e non solo.

Rate this post