Lancia Ypsilon Rally4 HF approda nel CIAR Junior con ACI Team Italia

Lancia rafforza il proprio ruolo nel motorsport tricolore siglando una nuova partnership tecnica con ACI Sport e affiancando ACI Team Italia nel percorso di crescita dei giovani talenti. La protagonista assoluta sarà la Lancia Ypsilon Rally4 HF che approda nel CIAR Junior, venendo scelta come vettura unica della serie giovanile e destinata a diventare un punto di riferimento nella formazione delle nuove promesse dei rally, con un percorso strutturato verso l’ERC e, progressivamente, verso il WRC.

Lancia Ypsilon Rally4 HF protagonista nei rally italiani con ACI Sport

La collaborazione assicura l’utilizzo continuativo della Lancia Ypsilon Rally4 HF per tre stagioni, inserendola al centro del Progetto Giovani. Lancia, così, riafferma la volontà di tornare protagonista nella disciplina più tecnica del motorsport, riprendendo un’eredità sportiva che ha segnato capitoli indimenticabili nella storia delle competizioni.

La stagione 2026 manterrà il format consolidato: sei appuntamenti, quattro su asfalto e due su terra, affiancati dai programmi formativi dell’Academy Junior attraverso lezioni teoriche e test dedicati. Confermato anche il montepremi finale di 75.000 euro, destinato a sostenere il passaggio del miglior pilota a una serie internazionale nel 2027. Il calendario prevede il Targa Florio Rally, il San Marino Rally, il Rally Regione Piemonte, il Rally del Lazio, il Rallye Sanremo e il Rally del Brunello con coefficiente 1.5.

Roberta Zerbi, CEO del brand, evidenzia l’importanza strategica della partnership con ACI Sport, sottolineando il valore della formazione e della crescita professionale dei giovani piloti. Fornire loro una vettura moderna e competitiva rappresenta un investimento sul futuro della disciplina e un passo significativo nel rilancio del DNA rallistico di Lancia.

La Ypsilon Rally4 HF incarna un progetto tecnico di alto livello: motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio sequenziale SADEV a cinque marce, pneumatici MICHELIN Pilot Sport e un set-up raffinato che ha già impressionato per precisione e affidabilità. Sviluppata con il supporto di Miki Biasion e del team Stellantis Motorsport, la vettura conferma l’ambizione del marchio di tornare protagonista nei rally, integrando innovazione tecnica e valorizzazione dei talenti.

