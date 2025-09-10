Lego: lo stand dei ‘mattoncini’ al Salone di Monaco 2025 [FOTO LIVE]

Il Salone di Monaco 2025, aperto fino a domenica prossima, non propone solamente novità ed auto di serie, ma anche alcuni spazi per divertirsi. Tra questi, c’è uno stand della Lego, con i famosi mattoncini che hanno stregato bambini ed adulti di diverse generazioni. Con, ovviamente, in primo piano il mondo dell’automotive, dalla Formula 1 alle riproduzioni di auto e supercar.

Lego Formula 1

Una delle ultime collezioni arrivata è stata quella legata alle monoposto del circus, con la disponibilità dei modelli di tutti e 10 i team sulla griglia di partenza del Mondiale 2025. Ogni singolo team è disponibile e ogni auto è decorata con adesivi di sponsor e pneumatici dall’aspetto realistico. Inoltre, ognuno di essi è corredato da una minifigura di un pilota.

Lo stand dell’azienda danese non propone, però, solamente questi modellini, ma anche la McLaren dominatrice della stagione in dimensioni praticamente reali. Una costruzione dove vengono ricreati tutti i particolari della monoposto di Oscar Piastri e Lando Norris, esposta in un garage, che riprende il reale box della scuderia di Woking durante le gare iridate.

Non solo Formula 1

Se i modellini della Formula 1 sono in primo piano, non mancano anche altri set Lego all’interno dello stand all’IAA Mobility 2025. Come ad esempio la riproduzione dell’iconica Mercedes Classe G oppure quella di un circuito, dove poter far ‘sfrecciare’ le proprie Formula 1. Insomma, uno stand imperdibile per gli appassionati, che si recheranno a Monaco per vedere il salone.

