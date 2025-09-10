Skoda Vision 7S: la versione di produzione confermata per il 2026

La Skoda Vision 7S arriverà il prossimo anno nella sua versione di serie, diventando la nuova ammiraglia elettrica del marchio ceco. Il modello, a sette posti, si posizionerà sopra Elroq, Enyaq e il futuro Epiq nella gamma EV del brand, sfruttando la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Presentata come concept nel 2022, la Vision 7S ha introdotto il linguaggio stilistico “Modern Solid”, già applicato ad altri modelli Skoda, e la versione definitiva ne manterrà gran parte delle linee.

Nel 2026 la versione di produzione di Skoda Vision 7S: sarà la nuova ammiraglia del marchio

Secondo il CEO Klaus Zellmer, Skoda Vision 7S rappresenterà un passo chiave per l’immagine e la crescita del marchio. Anche il responsabile vendite Martin Jahn ha sottolineato come il nuovo SUV unisca design accattivante, spazio interno versatile e un’offerta limitata di sette posti nel mondo delle auto elettriche, garantendo così un’importanza strategica per Skoda sia a livello commerciale che di posizionamento del brand.

Martin Jahn non ha voluto rivelare dettagli sul prezzo del nuovo modello, ma ha confermato che sarà più alto rispetto all’Enyaq. Questo posizionerà la nuova ammiraglia Skoda in una fascia di mercato inedita per il marchio.

Tuttavia, Jahn ha precisato che il rapporto qualità-prezzo resterà un punto di forza fondamentale: “Le nostre auto non sono le più economiche del segmento, ma offrono sempre più valore rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Con questo modello, il concetto di rapporto qualità-prezzo sarà portato a un livello superiore, garantendo comunque un equilibrio tra costo, tecnologia e qualità che da sempre caratterizza l’approccio Skoda.”

