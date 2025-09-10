Hyundai Insteroid: la concept ispirata al gaming a Monaco [FOTO LIVE]

Tra le vetture esposte al Salone di Monaco 2025, aperto fino a domenica prossima, c’è anche la Hyundai Insteroid. Si tratta di una concept car basata sulla Inster ed ispirata al mondo dei videogiochi, con un’estetica originale e particolarmente creativa. Era stata presentata in Corea del Sud lo scorso aprile ed ha fatto il suo debutto europeo all’appuntamento tedesco.

“Insteroid rappresenta una rivisitazione moderna del concetto di ‘auto da sogno’. È pensata per ispirare e generare entusiasmo – le parole di Eduardo Ramírez, Chief Designer di Hyundai Design Europe – Questo progetto ci ha permesso di abbracciare pienamente una creatività senza limiti, traendo ispirazione dai videogame per creare una visione emotiva e coinvolgente del brand”.

Le caratteristiche

L’estetica è proprio tipica di una vettura da gaming, con una larghezza decisamente superiore alla piccola Inster, ruote di ampie dimensioni pensate per la pista, un enorme spoiler posteriore ad ala, un diffusore e gli sfoghi d’aria nei passaruota, per migliorare l’aerodinamica. La livrea propone una morbida tonalità di bianco, in netto contrasto con l’acceso arancione di alcuni dettagli.

L’abitacolo, realizzato con filati riciclati attraverso un processo su misura in pezzo unico e rivestito in tessuto a maglia 3D, propone numerosi elementi ripresi dai videogiochi: dai sedili a guscio al roll cage, passando per un volante dedicato. Presenti anche dettagli giocosi come l’impianto audio Beat House integrato e la Message Grid consentono interazioni personalizzate, aumentando ulteriormente il coinvolgimento del conducente. Infine, all’interno dell’esperienza multisensoriale, la Insteroid produce una firma sonora unica.

Rate this post