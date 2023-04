Lo sfogo di Briatore imbottigliato nel traffico in autostrada a Pasqua: “E nessuno dice niente”

Come tanti italiani che si sono spostati in auto per qualche giorno di vacanza durante le feste di Pasqua, anche Flavio Briatore ha dovuto fare i conti con il traffico e le code in autostrada.

Una situazione di disagio che l’imprenditore ha voluto denunciare attraverso uno sfogo social, con un video pubblicato su Instagram il giorno di Pasqua, mentre si trovava in macchina bloccato sull’autostrada A10 in Liguria, per le lunghe code all’altezza di Ventimiglia in direzione Genova.

“Tutti paghiamo, tutti contenti e nessuno protesta”

“Indovinate dove sono?”, esordisce Briatore rivolgendosi ai suoi follower, e mostrando subito dopo la lunga fila di auto ferme davanti a sé. “Qui c’è una fila di 25 minuti e più avanti ce ne saranno altre”, continua, “ma tutti paghiamo il biglietto, siamo tutti contenti e nessuno protesta”.

I timori per l’estate

Un disagio consistente già al primo grande esodo vacanziero dell’anno che porta Briatore a chiedersi cosa avverrà in estate: “Oggi è Pasqua e va bene, ma che succederà quest’estate?”. Una domanda che, alla luce dei problemi di viabilità (rimasti irrisolti) che interessano da tempo la rete autostradale in quell’area, fa presagire un’altra estate “calda” per gli automobilisti.

